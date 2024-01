El sencillo hábito diario que ayuda a perder mucho peso

Uno de los expertos que recomienda este hábito para bajar de peso es Mike Masi, CPT, entrenador personal certificado en Garage Gym Reviews.

En un artículo sobre qué hacer todos los días para perder mucho peso, publicado en el sitio especializado Eat This, Not That, Masi indica que mantenerse hidratado puede ayudar a perder más que unos pocos kilos.

"Beber mucha agua durante el día ayuda a la digestión. También ayuda a expandir el estómago y puede aumentar la sensación de saciedad tras una comida, lo que puede reducir temporalmente la sensación de hambre", explica Masi.

¿Qué hacer para bajar de peso?

Hay una estrategia específica que puede generar mejores resultados en la pérdida de peso y que tiene que ver con el hábito de tomar agua.

Y es que, algunas investigaciones muestran que beber agua antes de las comidas puede aumentar la saciedad y reducir la ingesta de calorías, lo que favorece un control de peso saludable.

Un estudio publicado en Clinical Nutrition Research lo sugiere.

En la investigación, se quería determinar si el consumo de agua reduce la ingesta de energía y afecta la saciedad en adultos jóvenes no obesos. En total participaron 15 personas (8 mujeres y 7 hombres)

Uno de los resultados fue que, "cuando los sujetos bebieron agua antes de comer una comida de prueba, comieron una cantidad menor de la comida de prueba en comparación con las comidas de prueba en condiciones de agua sin agua y de poscarga".

Tomando en cuenta esto, se llegó a la siguiente conclusión:

"El hallazgo de que el consumo de agua antes de las comidas condujo a una reducción significativa en la ingesta energética de las comidas en adultos jóvenes, sugiere que el consumo de agua antes de las comidas puede ser una estrategia eficaz de control de peso, aunque se desconoce el mecanismo de acción".

¿Qué hace el agua en el cuerpo?

Ahora bien, más allá de que mantenerse hidratado ayuda a bajar de peso, consumir suficiente agua es clave para mantener todos los sistemas del cuerpo funcionando correctamente.

Específicamente, la Universidad de Harvard señala que el agua tiene muchas funciones importantes, tales como:

Llevar nutrientes y oxígeno a las células

Eliminar las bacterias de la vejiga

Ayudar a la digestión

Prevenir el estreñimiento

Normalizar la presión arterial

Proteger órganos y tejidos

Regular la temperatura corporal

Mantener el equilibrio de electrolitos

