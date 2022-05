Este hábito está encogiendo tu cerebro, según expertos

Para el especialista de Harvard, un desencadenante de estrés importante para los adultos mayores es un enfoque de "a mi manera o mi camino" para todo.

"Esta mentalidad de altas expectativas puede desencadenar reacciones negativas que elevan los niveles de estrés cuando las cosas no salen como quieres", indica.

Otro experto que advierte que el estrés reduce el tamaño del cerebro, es el Dr. Tomi Mitchell, médico de familia certificado por la junta con estrategias de bienestar holístico. Esto dijo en Eat This, Not That:

Cuando experimentamos estrés, nuestro cerebro puede encogerse. Este encogimiento puede conducir a problemas con la memoria y la concentración.

Es muy interesante lo que explica Mitchell:

"Los estudios han demostrado que las personas que experimentan estrés crónico tienen un hipocampo más pequeño que las que no lo experimentan".

El hipocampo es una de las primeras regiones del cerebro en sufrir daño con la enfermedad de Alzheimer, según investigaciones.

Y continúa:

Entonces, el estrés no solo hace que sea más difícil recordar cosas y tomar buenas decisiones, sino que también reduce literalmente tu cerebro.

¿Es posible revertir este daño en el cerebro?

Mitchell indicó en el ETNT que el cerebro es un órgano altamente adaptable, por ello, "es posible revertir los efectos del estrés con ciertas intervenciones, como la meditación consciente y el ejercicio".

En un estudio reciente, según Mitchell, los investigadores encontraron que los participantes que se sometieron a ocho semanas de entrenamiento de atención plena mostraron aumentos significativos en el volumen cerebral en regiones asociadas con la memoria y el aprendizaje.

Por su parte, el experto de Harvard recomienda ser flexible con sus reacciones.

Por ejemplo, cuando sienta que está a punto de enojarse, respire profundamente y recuerde que no siempre sabe qué es lo mejor, y acepte que otros enfoques podrían estar bien.

Además, dice Tanzi, cálmate repitiéndote el mantra:

Estoy bien, ahora mismo. Estoy bien, ahora mismo.

Domar tu ego puede eliminar el estrés antes de que se salga de control.

