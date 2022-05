¿Efecto Alfredo Casero? Luis Majul, muy complicado

Más allá de Twitter, hasta el streamer Lucas Rodríguez en su transmisión por Twitch insultó a Majul:

¡Es un bobo este! Ay, Dios… No me importa quién tiene razón en esta charla o pelea, yo estoy de lado de Alfredo Casero porque Majul es el ser más detestable de la historia: cheronca, pelo feo, periodista del peor estrato del periodismo. Me hubiese gustado que le pegara una buena trompada. Se hace el que está sobrando la situación. Se hace el canchero ¡Es un bobo este! Ay, Dios… No me importa quién tiene razón en esta charla o pelea, yo estoy de lado de Alfredo Casero porque Majul es el ser más detestable de la historia: cheronca, pelo feo, periodista del peor estrato del periodismo. Me hubiese gustado que le pegara una buena trompada. Se hace el que está sobrando la situación. Se hace el canchero

Una pregunta: ¿Nació Casero candidato? Él aprovechó el envión de las redes sociales y ahora sacude contra todos. El último fue el cantante cumbiero El Dipy, quien fue a lo de Majul y Casero se encargó de responderle:

"Dipy, te están usando. Pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, mirá que esto va en serio. Porque vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora y yo no. y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metas conmigo, metete en tus cosas, metete en tu guerra pa", arremetió por haber hecho referencia a esa fuerte discusión en el piso.

