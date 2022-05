Alfredo Casero no para: "Periodistas de m..." y "falopa"

“Hay muchos periodistas que son excelentes, y que son serios. Ustedes periodistas tienen que ayudarnos a dilucidar dónde está la luz. Prácticamente no saben las tablas de multiplicar. Le quemaron la cabeza a los viejos. No sirve para nada lo que hacen ”, agregó en los vivos que duraron una media hora.

Y añadió que las redes sociales sirvieron para que muchas personas estuvieran mejor informadas: “Tienen que entender que ahora están las redes. Y las boludeces que hablan los políticos, nosotros ya las leímos antes. Están trabajando para la gente grande”.

"Todos estos periodistas de mierda ya me tienen repodrido y toda esta gente de mierda que habla al pedo me tiene repodrido, y lamentablemente en medio de esto yo estaba laburando y entonces se ve resentido en mi laburo en todo lo que hago, porque tenemos un país así y lamentablemente me la tengo que comer", se quejó.

“Falopa”

En otro vivo, a raíz de que varios usuarios en las redes sociales plantearon la cuestión de uso de drogas, Casero contestó: “Todo aquel que insinúe que yo tomo falopa, como tengo entendido que van a empezar a decir, que soy un loco o un sacado que se agarre porque le apuesto lo que tenga y le saco el honor porque vamos derechos a hacernos cualquier tipo de análisis”.

Para demostrar lo que estaba diciendo, Casero se arrancó un pelo de la nariz y lo mostró a cámara, asegurando que no había tomado cocaína.

------------

Otras lecturas de Urgente24:

Alberto Fernández superará el peor récord de Mauricio Macri

El cristinismo resucitó ENARSA, pero quiere darle más poder

Candidaturas: Alberto Fernández dijo sí, Sergio Massa dice no

Maxim Oreshkin debe conseguir el dinero para Vladimir Putin