Alberto Fernández superará el peor récord de Mauricio Macri

"A la vez, una inflación mensual del +5,9% en abril 2022 significaría una inflación mensual anualizada de +99,0%, mejor que el 118,6% de marzo de 2022, pero significativamente peor que el 57,8% de enero y el 73,4% de febrero pasados. En este contexto, la inflación promedio móvil subiría sostenidamente durante los recientes 9 meses, triplicándose en el análisis punta a punta, ya que pasaría de +2,9% en agosto 2021 a +5,8% en abril 2022. Además, la inflación promedio mensual de los 4 primeros meses de 2022 (+5,3%) aumentaría +1,2 punto porcentual con respecto a la registrada en similar período de 2021 (+4,1%)."

Es requeteimportante lo que afirma Giacomini porque el ministro Martín Guzmán le prometió a Alberto Fernández que la inflación comenzará a bajar luego de junio. Es decir que quedarían mayo y junio con inflación del 6% o más pero luego tendería a caer. Nadie le cree a Guzmán, excepto Fernández. Pero es el Presidente en un sistema presidencialista....

En este contexto es insólito que Alberto Fernández no haya ejecutado un plan de shock contra la inflación ya que la estabilidad es lo único que podría rescatar su futuro político.

La inseguridad o falta de audacia,

la carencia de idoneidad en su equipo económico,

la ausencia de poder político del Presidente,

resultan ingredientes infaltables en la búsqueda de una explicación que le prodiga renovada caída en las encuestas, estallido de su proyecto 2023 y soledad popular.

Pero todos los dirigentes políticos también son impactados por el fracaso ya que casi ninguno hizo de la lucha contra la inflación su bandera. O bien ensayaron explicaciones ridículas como la de Axel Kicillof, que fue quien elaboró los datos que Cristina Fernández de Kirchner llevó a la Provincia de Chaco, provocando el 'basureo' de Javier Milei.

Cristina mostró una estadística sobre expansión de base monetaria en relación al PBI, desde 2015 a la fecha, y sostuvo que "la emisión no es la que genera la inflación".

El furcio de Axel Kicillof

Milei le respondió con un video en redes sociales:

"Cristina, tus economistas son unos verdaderos burros, te dieron un cuadro para demostrar que la inflación no es un fenómeno monetario. Pero te cuento que te mostraron un cuadro de agregados monetarios en términos de PBI y, ¿sabés una cosa? Son recontra estables los agregados monetarios en términos de PBI, y como en ese momento no hubo expansión del PBI, porque acá el PBI no se expande desde 2011, entonces lo que mostraste significa que toda la inflación fue generada por la emisión monetaria".

Entonces, Kicillof tuvo que salir al rescate de CFK:

"Las palabras de @CFKArgentina en Chaco desataron nuevamente una avalancha de respuestas de nuestros monetaristas frustrados. Insisten con asociar a la inflación mecánicamente con la emisión monetaria".

Según él, Macri sería la experiencia del fracaso de inflación por enfoque monetario, una ignorancia importante del gobernador bonaerense porque todos conocen aquella conferencia de prensa en la que Marcos Peña descabezó a Federico Sturzenegger quien, precisamente, desde el BCRA intentaba el corset antiinflacionario.

Kicillof: "No hubo ninguna "maquinita prendida" y, sin embargo, solo consiguieron tasas altísimas, recesión, caída del salario real y del empleo privado."

Entonces ocurrió una burla de parte de Milei:

"Kici suma con dificultad... a ver... si la base monetaria quedó estable respecto al PIB y dado que el PIB nominal voló ¿Cómo se logró eso sin emitir?".

Diego Giacomini

Ahora es conveniente volver al anticipo de Diego Giacomini, de 64% anual de inflación, mínimo:

El anticipador de la inflación nos asegura que la inflación interanual se dirige a récords y que alcanzará con certeza valores que comenzarán con un (primero) “6”; (después) “7”; además, nadie podría sorprenderse si también llegaran a iniciar con “8”. Nadie puede asegurar donde puede parar la inflación a futuro. El anticipador de la inflación nos asegura que la inflación interanual se dirige a récords y que alcanzará con certeza valores que comenzarán con un (primero) “6”; (después) “7”; además, nadie podría sorprenderse si también llegaran a iniciar con “8”. Nadie puede asegurar donde puede parar la inflación a futuro.

"En este marco, presentamos 2 ejercicios de inflación a lo largo de lo que resta de 2022. No son estimaciones, son ejercicios. Ambos ejercicios están con 5,9% en abril. Luego, el primer ejercicio simula una inflación mensual en 2022 que todos los meses es +1,3 punto porcentual mayor que la registrada en el mismo mes del año pasado. Este ejercicio está en línea con lo que viene aconteciendo, ya que en los primeros 4 meses de 2022 la inflación promedio mensual es +1,2p.p. mayor que en similar período de 2021. En el 2do. ejercicio, simulamos una inflación mensual promedio de +5,0% todos los meses hasta diciembre, que también está en línea con lo que viene sucediendo, porque en los primeros 4 meses del año la inflación promedió +5,1%. Trabajando con ambos ejercicios se observa que la inflación promedio estaría entre 64% y 68%, mientras que la inflación punta interanual ascendería entre 75% y 82%."

Una explicación del fenómeno:

"Cuando comparamos la emisión monetaria para asistir al Tesoro realizada por el BCRA de Alberto Fernández, observamos que en la punta a punta asciende a +$4,35 billones Ahora bien, cuando la ajustamos por inflación y la medimos en términos reales, la emisión monetaria para asistir al Tesoro trepa hasta +$1,73 billón. Es decir, la inflación sólo licuó el 60% de lo emitido; o sea, falta licuar otro 40% de lo emitido, con lo cual hay mucha inflación asegurada a futuro . Y el principal problema no es la base monetaria, sino todos los pasivos remunerados del BCRA como las LELIQs + NOTALQ + PASES + LEMIN + LEGAR , que se pueden convertir en emisión monetaria y en dinero en la calle muy rápidamente."

. Y el principal problema no es la base monetaria, sino , que se pueden convertir en emisión monetaria y en dinero en la calle muy rápidamente." "Hoy en día, todos estos papeles del BCRA ascienden a $4,3 billones, lo cual es un +43% superior a la base monetaria que se sitúa en $3,7 billones. Es decir, considerando todo junto, hay una base monetaria potencial de $9 billones, lo cual representa una base monetaria potencial +143% mayor que la actual. Sin lugar a duda, toda esta bola seguirá creciendo."

"No sólo seguirá creciendo, sino que lo hará a un ritmo superior porque capitalizan y deberán subir más la tasa. En este escenario, las expectativas de devaluación e inflación irán en ascenso y terminará siendo la profecía auto cumplida. En la tendencia, en 2022/2023 habrá mucha más inflación que la hay hoy en día."

"Sin embargo, dado que CFK + Axel Kicillof dicen que no hay un problema monetario detrás de la inflación, y Alberto Fernández les cree, pese a sus disidencias por el ejercicio del poder, el estallido está asegurado y falta muchísimo para la renovación electoral."

