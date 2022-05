El "Diputeta" Juan Ameri a juicio, pero antes habló de Macri

Sin embargo, Juan Ameri, quien pertenecía al Frente de Todos, se defendió de la causa en su contra argumentando que su delito "no se paga con cárcel" y se refirió a la situación judicial del ex mandatario, Mauricio Macri. "Tenemos a un ex Presidente imputado en 14 causas judiciales. Y me llaman para preguntarme sobre mi causa", exclamó.