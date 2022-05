Escasos argumentos por la Boleta Única en Diputados

Live Blog Post

12:20 - Boleta Única a full: Rodrigo De Loredo (UCR / Córdoba), Juan Manuel López (CC-ARI / CABA) y Margarita Stolbizer (JxC / Bs .As.) se enfocan en ese tema. De Loredo exhibió el ejemplo de la Provincia de Córdoba, que tiene implementado un modelo al respecto. López habló de democracia en peligro si no es transparente e igualitaria. Stolbizer promete consultar a universidades y organizaciones para obtener un esquema representativo. También habló de ahorro de costos en el presupuesto electoral. Todos hablan con mucha enjundia pero nadie hasta ahora dijo que no se sepa o se desconozca. Obviedades. Gente, un poco de imaginación porque se vuelve aburrido. Marcelo Orrego, de Producción y Trabajo / San Juan, también dijo que no llegan a los dos tercios.