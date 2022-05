No mediador: Sergio Massa se aferra al trabajo parlamentario

"Mirá, el tema de la Boleta Única entiendo que, más allá de que tuvo mucha impronta periodística y mucho de propaganda, lo cierto es que la sesión era convocada para mandar a comisión el debate de boleta única, y constituidas las comisiones, tal como se están constituyendo, era casi obvio tratar este tema y todos los temas que con las comisiones funcionando se van a tratar. Pero para nosotros fue reimportante acordar lo de mañana (jueves 05/05) porque tenemos la sanción de canabbis, tenemos la sanción de VIH -que es un tema que todo el verano los que necesitan la ley y sus familiares se movilizaron al Congreso pidiendo por favor atención con este tema y mañana van a estar en el recinto- y está el tema de construcción. Más allá de que muchos no le dan importancia, pueda representar un adicional de inversión privada de entre US$ 4.000 millones y US$ 4.500 millones. Entonces, entiendo que para nosotros como Frente de Todos y como Gobierno, más allá de mandar a comisión el debate por la boleta única, que es un debate, me parece que mucho más importante como acontecimiento político para la gente, tener aprobado los proyectos con dictámen y consenso".

