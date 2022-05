Las "3 cosas" que Cristina pretende de Alberto para la paz

"Qué pretende Cristina, no lo sé. Pero me dicen que pretende 3 cosas: que Alberto retire su postulación a la reelección, a la participación a las PASO, que no es una mala pretensión más allá de que la gente cercana al Presidente dice que sí, porque pierde poder. La 2da es que Martín Guzmán deje el ministerio de Economía. Y la tercera, que Alberto reconozca que la conducción política la ejerce ella, que ese debe haber sido el contrato original entre ellos antes de las PASO de 2019", detalló el consultor, de diálogo con los distintos sectores del peronismo, en un declaraciones al canal A24.