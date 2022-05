Corren la inflación de atrás: Suben salario mínimo, etc.

Anuncio de los tontos en el poder: A partir del 1 de junio, $45.540 es el salario mínimo para trabajadores mensualizados y a partir del 1 de agosto, $47.850. En definitiva, no detienen la inflación sino que la corren de atrás, ajustan como pueden y que siga la película. Unos irresponsables. Si Ud.ee la noticia según la mezquina lectura de la Casta: sí, ganó Máximo Kirchner porque se adelantó la discusión por el Salario Mínimo Vital y Móvil tal como él lo reclamó. Pero ¿se resuelve el problema? No. De paso, entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof negando que la inflación sea consecuencia del despilfarro monetario, impide cualquier resolución del problema. En cuanto a Máximo Kirchner, no tiene la menor idea el hijo de la abundancia, que jamás padeció hambre, igual que Mauricio Macri.