Candidaturas: Alberto Fernández dijo sí, Sergio Massa dice no

En el marco de un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, eligió correrse de los ruidos internos dentro del Frente de Todos de cara a 2023 y aseguró que él "no es presidenciable".

"No tengo el 2023 en la cabeza", dijo Massa, que añadió: "Me pasé 20 años de mi vida poniéndome objetivos por delante y de alguna manera no me permitía disfrutar de lo que hacía, pensaba en lo que seguía en mi carrera política", reflexionó, y aseguró que "en la guerra de la polarización, la valentía está en buscar los consensos".

Luego, tratando de ser conciliador frente a la feroz interna que sacude al oficialismo, Sergio Massa reflexionó:

"En lugar de correr por candidaturas, debiéramos correr alrededor de políticas de Estado; en lugar de ver quién le grita más fuerte al otro, deberíamos buscar cuáles son los puntos de acuerdos en temas importantes".

Alberto Fernández sobre CFK

Más temprano, el presidente Alberto Fernández habló de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Respecto a su relación con la vicepresidenta, señaló: “Tuve una relación de mucho respeto por Cristina. Ha sido dos veces presidenta en la Argentina y representa a un espacio del electorado”. Sin embargo, aclaró: “En este tiempo me toca gobernar a mí y tengo que tomar decisiones. Y alguna de esas decisiones seguro no conforma a todos”.

“Mi discusión no está por ver quién tiene el poder. Está por ver cómo construimos una Argentina hacia el futuro, una Argentina distinta, que tome del pasado las experiencias, pero que no vuelva al pasado. Hemos de mirar al futuro y mi objetivo es construir un futuro para la Argentina. Yo estoy seguro de que es el mismo que quiere Cristina”, sentenció.