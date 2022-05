Cuando el periodista Carlos Cué le preguntó el por qué de las críticas de la Vice, Fernández habló de su convocatoria a que las candidaturas del Frente de Todos se diriman en internas, con lo que insinuó que la pelea electoral sería una cuestión de fondo. Y señaló que aquella vez el propuso "un gran debate". "En ese momento me criticaron mucho. Veo con alegría ahora que ese debate es bienvenido", dijo.

Respecto a su relación con la Vice, afirmó que tiene un "enorme respeto por ella", pero que "hay cosas en las que no comparto su mirada". "Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo", dijo.

Fernández evitó responder si se imagina competir en una PASO con Cristina. "Para 2023 falta mucho tiempo. En Argentina el reloj corre de otro modo", dijo. Por otro lado, volvió a ratificar que es él el que toma las decisiones de gobierno. "El presidente de la nación es quien manda en Argentina. Desde 2019 decían que yo sería una títere de ella. Pero la verdad es que yo tomo las decisiones", dijo.

Y agregó: "Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando. Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos".

En otro orden, dijo que "nunca fue puesto en duda" que Martín Guzmán continúe en el ministerio de Economía, a pesar de las versiones de los últimos días sobre presuntos sondeos para reemplazarlo (Roberto Lavagna incluido). Y lo destacó sus resultados: "Martín es el ministro que hizo frente a las deudas privadas y con el FMI, que nos hizo crecer al 10,3%, que bajó la desocupación de 13% a 7%".

Fernández, por otra parte, ninguneó al camporista Andrés 'Cuervo' Larroque, quien días atrás dijo "el gobierno es nuestro". "Es algo que dijo alguien", dijo el Presidente. No obstante, volvió sobre el concepto que mencionó la otra vez: "Los Gobiernos no son propiedad de nadie, son de los pueblos. Yo soy un mandatario, que cumple órdenes de un mandante que es el pueblo. No solo los que me votaron, todos. Escucho, veo sus necesidades, las enfrento".

Cuando se le preguntó por una "autocrítica", Fernández usó el plural y dijo que "seguramente tendremos cosas que habremos hecho mal", pero al mismo tiempo defendió sus políticas durante la pandemia. No obstante, reconoció que "hubo un gran desánimo en la gente", aunque responsabilizó a "algunos medios". " Si cerrábamos era un problema, si abríamos era un problema. Hicieron creer que las vacunas estaban poco probadas. Eso fue llegando al ánimo de muchos argentinos", dijo y pidió que "empiecen a ver el tiempo que nos tocó vivir y los resultados positivos que obtuvimos", dijo.

Fernández, que evitó responder sobre una eventual precandidatura a la reelección, afirmó que "nadie puede vivir con déficit permanente" ante lo que Cué preguntó si la Vicepresidente estará de acuerdo. "En algunas cosas sí, en otras no. Legítimamente", dijo y agregó: "Cristina probablemente estará más convencida de lo que ella hizo en sus tiempos de Gobierno. Yo la respeto. Está bien. El debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al Gobierno, es que a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad".

Hacia el final de la entrevista, Fernández le dedicó fuerte críticas a Macri por su gestión y entonces diferenció: "Por eso, con todo respeto, durante la entrevista me invitó a subirme a un ring a pelearme con Cristina, pero ella no es mi enemiga, mi enemigo es Macri. Y a quien tengo que pelear si quiero una Argentina más junta es a Macri, no entre nosotros".

