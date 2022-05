Sobre este punto, Montenegro comenta que lo que se desprende del informe es que "más allá del ajuste monetario y fiscal del acuerdo con el Fondo, si no se acumulan reservas, esto termina en una megacrisis, en una devaluación y en una espiral inflacionaria". Y explicó: "Porque, más allá de los pesos que hay dando vuelta, si se derrumba la demanda de dinero y todos corren al dólar, se hace una crisis mayor. Una crisis total".

Qué hace el BCRA

Para el periodista, "el diagnóstico no es del todo desacertado, en términos de que si el BCRA no acumula reservas, por más ajuste monetario y fiscal, podés terminar en una crisis mucho mayor". "La pregunta es por qué no acumulaste reservas. Si tiene que ver con que fueron demasiados laxos en el Central y permitieron el pago de US$15 mil millones de deuda privada, más lo que se pagó al FMI y a los acreedores, más importaciones de todo tipo. O si es porque no lograste recuperar una mínima confianza en la política económica, de dar certidumbre sobre la moneda, y eso genera que no acumules reservas, porque permanentemente se te dispara el dólar y la brecha", comentó.

Dólar teórico

En otro pasaje, el informe presentado por Montenegro sostiene que la "paridad teórica del dólar" (agregados monetarios vs. reservas internacionales brutas) arrojaba a fines de 2021 un dólar de $300.

"La diferencia entre ese dólar teórico y el dólar oficial de ciento y pico es lo que genera la perspectiva de que la Argentina va a devaluar constantemente. Esa paridad, dice el informe, sería menor si hubiera más reservas de las que hay hoy", señaló Montenegro.

Por último, el informe concluye: "La falta de acumulación de reservas a pesar de contar con la oferta para hacerlo es el condicionante de la emisión monetaria y el déficit fiscal a financiar en cualquier nivel".

"Lo que dicen es que si no tenés reservas, no podés financiar ningún déficit, porque hagas lo que hagas vas a un devaluación", sintetiza Montenegro. Sostuvo que es este planteo el que "impulsa" a CFK a decir que "Guzmán nos lleva rápidamente al desastre si no hace lo que decimos".

El plan K

En ese marco, agregó que la propuesta el kirchnersimo es "subir retenciones y una mayor administración del comercio exterior, porque se achicó mucho el superávit comercial por la guerra en Ucrania". "Si a la Argentina se le derrumba el superávit comercial este año, hay un problema enorme porque ahí tenés que ir a una devaluación muy grande y eso puede espiralizar la crisis", concluyó el periodista.

