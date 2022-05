Martín Guzmán: De funcionarios a "cosas que no funcionaron"

“Por supuesto que siempre va a haber diferencias entre todos los frentes políticos, pero hay ciertos espacios en donde el país necesita alcanzar ciertos consensos, como la sostenibilidad de las deudas públicas externas y la sostenibilidad fiscal”, acotó.

Seguidamente, Guzmán pareció reflotar la definición de “funcionarios que no funcionan” que había hecho Cristina Fernández en su carta tras la derrota electoral de 2021: “…y cuidado que hoy no solo vemos diferencias dentro de las posiciones de la coalición de gobierno, sino también profundas diferencias dentro de los distintos frente políticos sobre cosas que ya se hicieron y no funcionaron.

“Lo que hace falta es anclar más las expectativas”, indicó y agregó que “allí la construcción de confianza es fundamental y aquí no hay cuentos. Es ver para creer. Demasiadas veces se han dicho cosas grandilocuentes que no han terminado funcionando y hoy estamos en tiempos de ver para creer y para ver hay que hacer ”, señaló en línea con la idea de las ‘cosas que no funcionan’.

“Seguir avanzado”

“Con toda la fuerza y la convicción vamos a seguir avanzando en lo que hemos planteado desde el punto de vista macroeconómico y productivo. Es lo que el Presidente plantea porque consideramos que ese es un camino que le hace bien a la Argentina. Lo que hoy Alberto Fernández plantea es un camino que implica conectar el corto plazo con el mediano plazo y construir el futuro de la Argentina”, insistió Guzmán acerca del rumbo económico que tomó el Gobierno nacional a pesar de las críticas del kirchnerismo.

En cuanto a la política monetaria, apuntó: “Debe ser consistente. Por mucho tiempo se han dado situaciones en donde sistemáticamente el Banco Central financia al Tesoro. Y en una economía bimonetaria como la llamamos en la Argentina eso es un problema. Por eso es tan importante que esto se vaya a reduciendo de manera factible. Y junto a ello una estructura de tasas de interés reales que alienten la demanda por activos en nuestra propia moneda”.

Sobre la importancia de las inversiones, llamó la atención el énfasis que puso en su definición: “Yo creo que estamos frente a una oportunidad histórica y suelo ser austero con las palabras, o al menos eso me dicen, pero realmente creo que la Argentina tiene una oportunidad en este contexto político y económico internacional que hay que trabajar bien para aprovechar. La energía tiene un potencial transformados en nuestra economía y acelerar el desarrollo del sector energético podría ser transformacional para la Argentina, tanto desde lo productivo como desde lo macroeconómico”.

“Tenemos los recursos y estamos construyendo las condiciones para que esto sea posible. Esto incluye también la inversión externa, que es necesaria si queremos hacer algo de envergadura que complemente a la inversión doméstica. Para resolver los problemas de la Argentina, lo macro y lo productivo tienen que venir de la mano”, completó.

------

Otras lecturas de Urgente24:

Tractorazo de fruticultores: Reclamos de otro sector en crisis

El Estado ya empieza a usar el lenguaje inclusivo

Olivos Gate: Alberto Fernández ofreció $1.6 millones para que lo perdonen

La FIFA ratificó Brasil-Argentina y la AFA irá al TAS