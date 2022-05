Tractorazo de fruticultores: Reclamos de otro sector en crisis

Por su parte el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, no descartó poder reunirse con la Asociación para recibir sus reclamos y trabajar sobre esas demandas. "Hasta el día de hoy (por ayer) no he recibido ningún pedido para reunirme con ellos. La secretaría está abierta para todos", destacó el funcionario.

"Tras la helada, en solo una semana declaramos la Emergencia, prorrogamos el pago del PAR de agroquímicos y pueden entrar en el de este año, diferimos los impuestos rurales en Rentas, y conseguimos un fondo de 300 millones de pesos en Repro que muchos productores y empresas ya tomaron", se justificó Fernández.

Pero desde la Asociación de Productores del Alto Valle se mostraron firmes en su reclamos destacando las tendencias de los últimos años en donde se observa que cada vez quedan menos productores en el sistema.

