Tractorazo, en CABA: Amenaza del campo para el 23 de abril

Se desconoce aún que hará la dirigencia del campo que integra la Mesa de Enlace, que hasta el momento no se pronunció sobre las diversas movilizaciones que se están realizando en el interior, con asambleas y tractorazos, en rechazo no solamente a la suba de retenciones, sino a la política agropecuaria que, según los productores, no genera previsibilidad y no fomenta la inversión.