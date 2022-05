Cristina Kirchner contó el viernes en su discurso en Chaco que en noviembre de 2019 le recomendó a Alberto Fernández, entonces presidente electo, "un joven economista" que tenía "un proyecto" para la Secretaría de Comercio Interior. Sin embargo, según la Vicepresidente, Matías Kulfas, quien ya estaba definido para ocupar el ministerio de Desarrollo Productivo -del que depende aquella secretaría- lo desestimó bajo el argumento de que el proyecto incluía "un criterio muy intervencionista" y que ese no era el perfil que le querían dar a la oficina que vigila los precios. "Pusieron otra persona, otra compañera, este compañero no fue", relató CFK, que insinuó que Kulfas -al que no nombró- pretendía tener una actitud no confrontativa con las empresas.