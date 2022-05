Dólar para abajo: Retroceden el blue y el MEP

El resultado está a la vista. A pesar de la liquidación récord de divisas del sector agroexportador, en los primeros cuatro meses del año (US$ 11.100 millones, aumentó 14% interanual) el BCRA pudo comprar apenas US$ 126 millones en el mercado de cambios, cuando un año atrás había adquirido US$ 3.640 millones en igual período. La estrategia de atrasar el tipo de cambio en 2021 dejó sin reservas al BCRA a pesar de los excelentes precios internacionales y de la profundización de los controles de cambio. El dólar aumentó 25% en los últimos doce meses, con inflación de 55%. Acá también hay mucha inflación reprimida que en algún momento habrá que sincerar. El resultado está a la vista. A pesar de la liquidación récord de divisas del sector agroexportador, en los primeros cuatro meses del año (US$ 11.100 millones, aumentó 14% interanual) el BCRA pudo comprar apenas US$ 126 millones en el mercado de cambios, cuando un año atrás había adquirido US$ 3.640 millones en igual período. La estrategia de atrasar el tipo de cambio en 2021 dejó sin reservas al BCRA a pesar de los excelentes precios internacionales y de la profundización de los controles de cambio. El dólar aumentó 25% en los últimos doce meses, con inflación de 55%. Acá también hay mucha inflación reprimida que en algún momento habrá que sincerar.