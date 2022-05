Pedido a la UBA: Mejoren el staff de Ciencias Económicas

¿Dónde está el error de la gente de Ciencias Económicas de la UBA? En que no identificó el artilugio contable que utilizó el ministro Martín Guzmán para que los números resulten compatibles con lo prometido al Fondo Monetario.

En cambio la Universidad de Belgrano sí identificó el ardid de Guzmán.

El comportamiento del Índice de Equilibrio Fiscal del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) que elabora la Universidad de Belgrano -el cociente entre los gastos y los ingresos totales. El valor 100 indica una situación equilibrada; por encima de dicho valor denota superávit, y por debajo, déficit- le permitió a Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, extraer la siguiente conclusión:

Pese a la caída registrada en marzo en comparación con febrero, se sobrecumplieron las metas acordadas con el FMI y el déficit primario se ubicó por debajo del establecido en dicho acuerdo... pero se logró mediante el artilugio contable de computar rentas de la propiedad devengadas pero no realizadas. Pese a la caída registrada en marzo en comparación con febrero, se sobrecumplieron las metas acordadas con el FMI y el déficit primario se ubicó por debajo del establecido en dicho acuerdo... pero se logró mediante el artilugio contable de computar rentas de la propiedad devengadas pero no realizadas.

Esto quiere decir que lo que hizo Guzmán fue aplicar lo que en economía se llama 'contabilidad creativa': el maquillaje y manipulación, mediante técnicas y conocimientos contables, de las cifras reveladas dentro de los estados financieros, transformando los datos mediante el aprovechamiento de lagunas normativas.

Hay que ser justos: ya había sido advertido por la consultora Consultatio Investments y reproducido por el economsita Carlos Arbía en iProfesional: "El resultado fiscal del 1er. trimestre fue el peor desde 2017. Los anuncios mencionados auguran un deterioro considerando que los impuestos propuestos para financiarlos lucen muy difíciles de aprobar. Y descreemos que se pueda cumplir también la meta de acumulación de reservas internacionales netas".

Los ingresos captados como resto de rentas de la propiedad que sumaron unos $ 124.000 millones son parte de las colocaciones de deuda que el Gobierno contabiliza como ingreso corrientes. Los ingresos captados como resto de rentas de la propiedad que sumaron unos $ 124.000 millones son parte de las colocaciones de deuda que el Gobierno contabiliza como ingreso corrientes.

Es más: sucedió un intenso debate entre economistas -del que ni CFK ni Verbitsky tuvieron conocimiento- acerca de si era válido o no el artilugio contable utilizado por Guzmán y si el FMI había decidido cerrar los ojos mientras tanto.

Se hizo eco de esto Mariano Cuparo Ortiz, en la web BAE Negocios, y logró 2 opiniones:

Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí, afirmó: "Es similar a una transferencia de rentas del FGS (Fondo de Garantía Recíproca, que gestiona ANSeS). Ahí podemos discutir qué tan legítimo es el ingreso. Es un simple pasaje contable entre diferentes órbitas del sector público. Es el mismo debate. De lo que estoy seguro es de que está todo hablado con el FMI, no hay trampa. Si lo hicieron es porque está hablado. No es que se sobrecumple por una argucia contable. Lo genuino, o no, es subjetivo y político y para eso hay que esperar que clarifiquen eso. En el comunicado no lo ponen y, discutiéndolo con compañeros y colegas, aun nadie sabe nada".

Gabriel Caamaño Gómez, director socio de Consultora Ledesma: "Un quinto (20%) del incremento de los ingresos totales lo explican las otras rentas de la propiedad y el comunicado no dice nada al respecto. Resalta por ejemplo la suba por los ingresos de la seguridad social, con un aporte incluso menor. Sin eso, se incumplía la meta, que es holgada, porque permite que haya un deterioro versus 2021".

Ya que estamos, volvamos al CENE:

“La mejoría respecto de 2021 se basó en un crecimiento más acelerado de los ingresos, del 91,7%, respecto de los gastos, del 84%. Los mayores avances se registraron en los derechos de exportación, producto de los mejores precios registrados a partir de la guerra en Europa y del aumento en los volúmenes exportados. El resto de los ingresos tributarios, así como los aportes y las contribuciones a la seguridad social, registraron aumentos en el orden del 60% interanual”.

“En cuanto a los gastos, sobresalieron los incrementos verificados en los subsidios económicos, particularmente los destinados a la energía, como producto del aumento en el precio internacional de los hidrocarburos, tras la invasión de Rusia a Ucrania. En tanto, las remuneraciones al personal registraron una variación interanual del 72,7%”.

“Mayo y junio suelen ser meses de elevada recaudación impositiva, por lo que cabría esperar que también se puedan alcanzar las metas acordadas, siempre que no haya sorpresas por el lado del gasto”.

------------------

Más contenido de Urgente24

Divas Play: Filtran fotos y cayó hasta Guillermo Francella

"Tomá poca cocaína": Polémica por los 'tips' de un municipio

Viviana Canosa y Clarín embarrados por Cositorto (¿hay más?)

El silencio no ayuda a Mayra Mendoza en denuncia millonaria

Tarico en TN y Rolo Villar en Mitre: Oxígeno para Clarín