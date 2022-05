Alfredo Casero hundió a Luis Majul, Pablo Rossi y LN+

https://twitter.com/chester_bosch/status/1522752628496625664 Hagan Ciudadano Ilustre a Alfredo Casero, lo bancamos. pic.twitter.com/WzchBhSgPj — Chester Bosch (@chester_bosch) May 7, 2022

Se desconoce cómo hará Luis Majul para remontar esto. Y LN+, el canal que gestiona Juan Cruz Ávila para un grupo de empresarios amigos de Mauricio Macri, según se afirma.

El humorista Nik hizo una buena síntesis seria:

Lo de Alfredo Casero en LN+ es una metáfora de lo que está pasando en este país. Indignación, hastío, asco, hartazgo. Lamentablemente la Argentina es un país en plena desintegración. Tengo miedo de lo que va a venir, porque esto es solo el comienzo.

La previa

Alfredo Casero ya lo había advertido:

Cuidado con los payasos,no les falten el respeto.

Sigan quemandole la cabeza a la gente.

Voy a mostrar quienes son.

Pirotecnia.

Contra un fierro.

Claro que me cansé

Claro que me cagaron los que vote,

Cuando me decís que hable,yo hablo.

Eso produce lo que haces...

Violencia.

Basta ya de todo esto.

Me cansé que se caguen en lo que les digo.

Piensan que somos boludos.

Y te ponen a la connchanegra de lady Godiva.

Y te sacan de la cancha que el hijo de Morales,le dieron 26 palos para plantar Faso.

Y vos coméntame al moderado.

La acción

Entonces llegó la explosión:

Esta mierda se acaba.

Es mucha la plata.

Majul sabía por qué estaba ahí.

Todos los que comen de esto,

Comen de esto.

Vos sabes.

Te mando un beso.

Siempre valiente y luchadora.

La Olivan.

Sin aire,se mueren...como las verrugas.

Poner en su lugar los periodistas es hacerles un agujero.

Van a cambiar de comunicadores

Ya no les creemos.

Te dejo esta joya:

Lo peor,es que se crean que necesito ir a sus porongas de programas.

Gratis.

Esto empezo.

Lo mejor que le puede pasar a La Nación, va a ser Esmeralda MITRE.

Hacer percha un canal de televisión que parecía serio en sus principios,y dárselo a estos grasas de Ávila, lo convirtieron en un producto pasteurizado,con pauta que les conviene,para poder ir al babero...grasas

El Ávila a quien se refiere es Juan Cruz Ávila, hijo mayor del fallecido Carlos Ávila, ex productor general de Alejandro Fantino y sus programas en el canal América, hoy día director general del canal LN+.

El periodismo

Lo que ha pasado es muy interesante para los medios de comunicación y los periodistas porque

¿Qué sucede si los entrevistados comienzan a enfrentar a los entrevistadores?

¿Qué sucede si en un país en llamas, Alfredo Casero ha demostrado que el entrevistador tiene límites muy concretos?

¿Eso obligaría a invitar sólo a los amigos?

¿O será que finalmente el periodismo madurará?

El problema ahí son los medios de comunicación porque la pauta publicitaria manda, en especial la del Estado Nacional, o bien la de privados que bancan proyectos políticos. Todo eso limita objetividad.

Esto es lo interesante de la ira de Casero ya que, hasta ahora, para los periodistas y los medios, 'la Casta' era el otro.

Cuidado, que la marea sube:

Nacho Montes de Oca: "Majul le faltó el respeto a Casero. Sin esa falta de respeto no hubiera habido estallido. La pretendida superioridad que explica las interrupciones, el considerar que se la hace un favor al invitar al invitado y el ego, el puto ego que está matando a esta profesión tan linda".

Mara Perez Reynoso: "De ninguna manera puedo convalidar las formas, pero juro que entiendo y comparto lo expresado por @agencialavieja. La tomada de pelo de Majul me cayó peor que el golpe al escritorio, que solo refleja el hastío del ciudadano laburante y 'lomo de mula' de un estado inviable."

@agencialavieja es la cuenta en Twitter de Alfredo Casero.

https://twitter.com/agencialavieja/status/1522591632750653442 Dónde le dice que está al aire...

Donde lo ví?

Acá o en Instagram?

Ignacio Riverol: "Impactante la reacción de Alfredo Casero con Majul en LN+, tras decir dolorosamente que fue " cancelado de todas las posibilidades artísticas de trabajo, manifestó un hartazgo con políticos y periodistas que - creo - representa el sentir de una mayoría abrumadora de la sociedad."

M M Silva Ortiz: "No pasó nada" dice Majul. Claro, para él no pasó nada, la suya está garantizada, él nunca tuvo que quedarse encerrado 2 años amenazado por todos lados. Solo un cretino miserable puede decir q "no pasó nada" frente a un tipo desbordado de angustia como estamos todos."

Patricio Lauda: "Majul tiene una gran tara que es la no dejar hablar e interrumpir a sus entrevistados. Si a eso le sumamos sus tocs, tics, y timbre de voz el combo es explosivo para sus interlocutores."

Carlos Maslaton: La pelea del escriba de Luis Majul con el demente de Alfredo Casero. Ambos expresan el fracaso macriísta de 2015-2019, les salió mal el operativo. Pero Majul la levanta en pala mientras que Casero está fundido y revienta de odio. No es nuestra interna. Nosotros, argentinos."

Eduardo Feinmann

Probablemente, el periodista y abogado Eduardo Feinmann subestimó el enojo dentro del propio público de LN+ y de Juntos por el Cambio que había provocado la actitud de Luis Majul.

O, quizás, Feinmann consideró que poniéndose del lado de Majul bajaría la polémica. Mucho más inteligente estuvo Jonathan Viale, quien comprendió que esto no era un tema de solidaridad sino de prudencia.

Grave error el de Feinmann porque realmente Majul había estado mal con su entrevistado, de acuerdo al 100% de los tuiteros cercanos a Juntos por el Cambio e independientes.

Cuando Feinmann defendió a Majul, se convirtió en Trend Topic en Twitter, recibiendo una ola de puteadas.

En verdad, un colega radial de Majul fue quien corrió a asistir a Majul, un tal Ignacio Ortelli, quien se presenta como periodista de Clarín, panelista de Intratables y columnista de Nelson Castro en Rivadavia. En vez de asumir que Majul se había equivocado, el citado Ortelli quiso entrar con un tractor en el barro, y obvio que le fue pésimo.

Él escribió:

Qué momento violento. Mi solidaridad con @majulluis @PRossiOficial y los colegas afectados.

A los que avalan la violencia: no es corporativismo. Casero puede confrontar lo que considere una falta de respeto, pero no con violencia, a los golpes y gritos en TV. No atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad. Ojo con avalar a los violentos, aunque caigan simpáticos

Y da mucha gracia, por no decir penita, colegas que se hacen los “antisistema” desde adentro del sistema, gozan del sistema y en otros momentos se jactan de ello, para justificar un hartazgo ajeno.

El ego que ven en otros es tb el que tienen y no pueden desarrollar en plenitud.

Un retonto el tal Ortelli con esa frasesita final que parece un mensaje subliminal a alguien que no tuvo la valentía de mencionar.

El problema de Feinmann es montarse en lo de Ortelli:

Todo comenzó así:

¿Horrible momento? Quien pasó un horrible momento fue Casero, no Majul. Estaba de visitante y soportaba el forreo ¿y Ortelli y Feinmann dicen que Majul y Rossi pasaron el 'horrible momento'?

Ricardo Salomón: "Feinmann (también otros), verte cerrar filas con Majul, me hace acordar a los peronistas (que uds tanto critican) cuando cierran filas, sabiendo que los conducen gente corrupta y sin escrúpulos...! En este caso vos no deberías dejar pasar la ofensiva burla de @majulluis ...!"

Fernando Pedrosa: "Como salta la casta periodística a defender al impresentable de Majul cuando él fue el provocador. Casi como cuando salieron a bancar al que hizo el circo del microfono de C5N con Macri o a bardear a Bulrrich por Maldonado. Esa corpo pautera tambien es responsable."

Nacho Montes de Oca: "¿Ninguno de los que están con Majul o en el canal tienen una mirada diferenciada? ¿Todos van a sumarse a la coreografía de silencios, victimización y disimulo porque "agredieron" a Majul? ¿No hay una sola grieta entre ellos? La alfalfa no es gratis, viene con montura y bozal".

Omar Méndez: "El pseudoperiodismo que encarnan los Majul y Feinmann promovieron al mequetrefe, papel higiénico de la máxima corrupta de dinero público de la historia de la humanidad. NO LO OLVIDAMOS. LN+: Seguí llevando el Massa Channel a vuestros estudios; vas a quedar como ha quedado A24".

Carlos Beckerman: "Feinmann: Ustedes están haciendo que la profesia de don orione se termine cumpliendo, la gente de bien se va a terminar cansando y van a salir a cazar políticos, jueces, gremialistas a ustedes y a todo aquel que pudo cambiar las cosas, la gente está llegando al límite!!!"

Juan Rodriguez: "Feinmann Majul o Laje. Es momento de enjuiciar a la casta periodística, la verdadera mafia de la Argentina. Todo periodista es coimero hasta que no demuestre lo contrario."

Lola Juncal: "Feinmann.lo que dijoCasero lo pensamos millones de Uds, no te hagas el GIL, la cosa no está para chistes ni corporativismo barato, que Doña Aurora te siga todo bien pero tu audiencia es también otros q sentimos q NOS ROBAN LA REPUBLICA y la actitud de Uds por momentos es frivola".

Y para terminar de pudrir todo apareció Santiago Cúneo prendiendo fuego a otro personaje de la Radio Rivadavia de Marcelo Fígoli:

