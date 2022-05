"Qatar por TV": Byron Castillo se burló de Chile

"Entendemos, con base en todas las informaciones y documentos recopilados, que los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo por parte de la FIFA. Existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas"

"Las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, máxima autoridad en la materia en este país, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador, e informó que este documento no existía en sus archivos internos, apuntando otras debilidades en el documento, para concluir que posiblemente era fraudulento. Todo eso, obviamente, era de total conocimiento de la FEF. El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha", concluyeron el pedido chileno.

De ser verdadero el alegato de Chile, Ecuador quedaría fuera y los chilenos viajarían a Qatar por uno de los 'escritoriazos' más memorables de la historia.

Es así que, quien se sumó a la polémica, fue el propio Byron Castillo. En sus redes, con emojis y pocas palabras, el defensor se burló afirmando que Chile "verá el Mundial por TV".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdMqzuZNckN%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFzWPBFHdqvHsIfGEVkXhhNSpmqeT7BGzEq5z49MRXarfyyv1XRftF0JVaSfKJZCj9UnZC5vQUG1ZADUoY60WUZCkXhz6uceFrIFEqYwiftGqATxZBqiCuPxroEZCmmtds9afZB08t2hl1ZA801qg2qKFTbyeXM2StaidfBR4L6esLEvFmQQAIMZD View this post on Instagram A post shared by Byron Castillo (@byron4590)

