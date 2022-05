De Roberto Cachanosky a Javier Milei, zonceras argentinas

Kahan se enojó con la corrección impuesta por Dumont, explicó que Twitter tiene un tope para la extensión de un audio o video, y reivindicó su recorte.

https://twitter.com/DEBORAHKAHAN1/status/1520823492480016384 Estimado: Twitter admite 2,20min de extensión. Qué es INJUSTO según ud sobre ello? Hay alguna modificación maliciosa? Es real este fragmento de la entrevista que ud le hizo a Javier Milei? Lo demás es nerviosismo x no resistir a archivo. Acá somos ciudadanos c libertad. Cariños. https://t.co/KACgbSB5gZ — DEBORAH KAHAN (@DEBORAHKAHAN1) May 1, 2022

Urgente24, un medio crítico de los K desde 20 años antes que Kahan descubriera Twitter, considera una estupidez cualquier cultura de cancelación ya sea de la historia, de los personajes y sus situaciones.

Pero hay personas, todos fervientes PRO, que utilizaron ese recorte de Kahan para o fundamentar o reclamar una cancelación de Milei tal como acostumbran pedir ese olvido eterno para CFK. Son iguales, pero al revés, que muchos FdT con Macri.

Ni CFK ni Macri, por más horribles que hayan sido sus mandatos, merecen la cancelación porque ambos son parte de la historia argentina y de sus instituciones, y ambos fueron elegidos en forma democrática por la mayoría de los ciudadanos.

Luego, ambos, aún cuando hoy día resulten casi obsoletos aunque no quieran autopercibirse así, han demostrado liderazgos incontrastables en los espacios político-partidarios que lideran.

Por lo tanto, recortado o no recortado Milei, CFK también tiene cualidades verificables que le permiten mantener un determinado caudal electoral en cualquier circunstancia. Igual pero al revés, Macri no es el campeón del éxito.

Cachanosky

Pero lo más interesante en todo esto ocurrió con Roberto Cachanosky, economista que retuiteó el aporte de la citada tuitera, sumándole la palabra "Imperdible".

Cachanosky se encuentra enojado con Milei hace tiempo, con acusaciones mutuas que se remontan a un encuentro que tendría testigos pero cuya trama y transcurso verdadero nunca pude corroborarlo.

Desconozco si Cachanosky está más enojado con Milei que con Ricardo López Murphy, quien no logró subirlo a su lista que compitió en las PASO de JxC en Ciudad de Buenos Aires (pero a López Murphy le resultó más penoso el enojo de Cachanosky, liberal republicano como él, que a Milei, a quien le importó nada).

Cachanosky provocó repercusiones entre tuiteros del PRO anti-Milei, quienes se esforzaron por decir que el líder de La Libertad Avanza sería "otro Massa", y muchos tuiteros libertarios que destrozaron la autoestima de Cachanosky considerándolo un "frustrado porque la Casta nunca le ha dado ni reconocimiento ni cabida".

Siempre me parecieron estúpidos quienes consideran que el vínculo entre Macri y Massa se interrumpió culpa de Massa. En todo caso, fue el cliché del caprichoso Macri, su frustrado jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el hacedor de alianzas incapacitadas para gobernar, Jaime Durán Barba; lo que no impidió a María Eugenia Vidal tener como principal aliado en Provincia de Buenos Aires a Massa, desde 2015 a 2017, cuando lo reemplazó por Martín Insaurralde. Es decir que Massa la ayudó a construir la gobernabilidad del gran distrito electoral argentino, cuando Macri no estaba muy convencido porque Vidal podía surgir como una rival futura.

Cuando se escribe sin conocer y se opina sin reflexión, las consecuencias son nefastas.

Pero volviendo a Cachanosky / Milei: el hombre de Economía Para Todos quien por estas horas anda peleándose con Amalia Granata, a causa de la propuesta de ella para un nuevo servicio militar obligatorio, acumula incomprensión por lo que provoca Milei en la gente.

Cachanosky sigue siendo un hombre de la cátedra y la investigación económica, y Milei se ha transformado, sin proponérselo, en un fenómeno popular que lo supera a él mismo. Lo viví con Carlos Menem en 1988, y siempre estaré agradecido a Juan Bautista Yofre, Jorge Asis y hasta Oscar Spinoza Melo, no voy a negar la realidad, quienes en una mesa del Florida Garden, primero, y del Jockey Club después, me permitiendo percibir lo que estaba por suceder mientras los economistas como Cachanosky estaban con Eduardo César Angeloz.

No son comparables Menem y Milei, más allá de que ambos apellidos comienzan con M y tienen 5 letras, pero sí permite aprender que existen los 'bucles de la historia', y que en ocasiones adquieren dinámica propia.

De hecho, hoy día Milei marca la agenda de muchos debates argentinos, y al menos eso merece un reconocimiento objetivo.

Cachanosky no lo entiende, y hasta se enoja con los periodistas:

"Por el 10% de los insultos q revolea Milei y sus seguidores pero q hiciera Cristina, los periodistas estarían las 24 hs. del día matándola y repitiendo las barbaridades q hace. Pero a él lo tratan con amor, le hacen campaña y lo tratan como a un estadísta. Ya dudo de lo que buscan."

https://twitter.com/RCachanosky/status/1521140741753421826 Por el 10% de los insultos q revolea Milei y sus seguidores pero q hiciera Cristina, los periodistas estarían las 24 hs. del día matándola y repitiendo las barbaridades q hace. Pero a él lo tratan con amor, le hacen campaña y lo tratan como a un estadísta

Ya dudo de lo que buscan https://t.co/PnNp9GSuVc — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) May 2, 2022

No es justo que Cachanosky se autoflagele así. Porque la lectura profunda de su afirmación revela una crisis.

¿Acaso Cachanosky está proponiendo la cancelación de Milei?

¿Por qué Milei no puede transcurrir su experiencia política sin que le provoque tirria a Cachanosky?

¿Por qué él cree que los periodistas deberían tratar mal a Milei?

¿Por qué los periodistas que no maltratan a Milei merecen la duda de Cachanosky?

¿Por qué se propondría él como fiscal de la moral, la ética y coyuntura política argentina?

¿Por qué le pediría a Milei lo que no le exige a Mauricio Macri?

Cachanosky, un buen profesor de economía, a menudo asiste a la Ucema. Si le interesa tanto el personaje, ¿por qué no le pregunta por Milei a Carlos Rodríguez, quien mantiene largos diálogos por zoom con Milei?

Días atrás, gracias a Roberto García, en un bar escuché de la boca de Carlos Corach, con lujo de detalles y promesa de jamás contarlo, la versión precisa y extensísima de la eyección de Domingo Cavallo del Ministerio de Economía por orden de Carlos Menem. Los acontecimientos que creemos conocer resultan que a menudo discrepan con los hechos que sucedieron. Y la percepción que se tiene de los personajes a menudo provienen de mitos y construcciones propias antes que generadas por el otro.

---------------------

