María Eugenia Vidal insiste y toma discurso "a lo Milei"

Para la diputada porteña, el economista está ofreciendo un plus a un electorado que está decididamente inclinado a mirar la oposición. Por ello, su discurso busca incentivar a sus compañeros a ir más allá.

“En 2023, necesitamos no solo ganar, sino ganar arrolladoramente si queremos transformar a Argentina. Para eso, como espacio político, tenemos que tener la generosidad de reconocer a quien pueda lograr ese objetivo en cada rincón del país”, destacó. “Hay que elegir a quienes estén capacitados para garantizar el triunfo y derrotar este modelo que está agotado”, insistió la dirigente de Juntos por el Cambio en Córdoba.

Balance de la economía Argentina 2021

“Si me tengo que poner la ‘10’ de Messi, me la voy a poner sin miedo. Si me tengo que poner la del ‘5’, también, si se necesita ‘7’, arequero, aguatera e hinchada también. Pero tengo claro cuál es mi objetivo. Si somos Gobierno, no podemos fallar, no hay margen para una tercera oportunidad”, agregó. Así, dejó en claro que su intención es lograr la candidatura.

Por último, María Eugenia Vidal destacó la necesidad de un Estado más austero de cara a lo que viene. “Es necesario hacer un culto a la austeridad. No hay más margen para pedir más esfuerzos sin demostrarlos antes”, concluyó.

Ahora, habrá que ver si la diputada logra en su próximo tramo político, la ansiada candidatura. Si bien en los papeles no aparece como una primera opción, si supo serlo en los primeros años de su gestión como gobernadora, donde demostró que su techo es más alto que el de la mayoría en Juntos por el Cambio.

