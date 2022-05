Gerardo Morales vs. Mauricio Macri, ¿y Larreta qué pasa?

Pero cuidan las apariencias, se muestran unidos. “Por los chicos”.

La existencia de una coalición se legitima por la otra.

Así como Vladimir Putin deslegitima a la OTAN después de haberse derrumbado la Unión Soviética, Juntos no existe después de haber sometido al kirchnerismo.

Tampoco subsiste el Frente de Todos después de haber vencido al macrismo.

Las Coaliciones rotas se unifican por el hilo conductor del fracaso. (...)".

gerado morales y horacio rodríguez larreta.jpg Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta.

Morales vs. Macri

Gonzalo Delmonte -en Noticias Argentinas- afirmó que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, insistió, en diálogo de Radio Con Vos, en diferenciar a su partido del PRO, el otro gran socio que tiene la coalición Juntos por el Cambio, que Jorge Asis la considera concluida.

A Mauricio le reconozco una voz importante dentro de JxC, pero no es mi jefe. Él es el jefe del Pro y una figura de peso, pero si es candidato, no lo voy a votar porque quiero un Presidente que sea de la UCR. A Mauricio le reconozco una voz importante dentro de JxC, pero no es mi jefe. Él es el jefe del Pro y una figura de peso, pero si es candidato, no lo voy a votar porque quiero un Presidente que sea de la UCR.

Luego él agregó: "Desde el radicalismo estamos trabajando para el 2023, pero antes de eso, estamos activando una agenda con vínculos con todos los sectores, intensa, y que conecte a la política con los verdaderos problemas de la gente".

Con todo, cnsultado por los posibles candidatos a Presidente en JxC, Morales reconoció que no serán muchos porque "el espacio llegará ordenado" pero acerca de sí mismo, Morales sostuvo que le gusta "remarla y pelearla".

Amo la política, amo los desafíos y la voy a pelear. Vamos a ver cómo llegamos. Todos los días aparece un postulante nuevo. Amo la política, amo los desafíos y la voy a pelear. Vamos a ver cómo llegamos. Todos los días aparece un postulante nuevo.

El presidente de la UCR estuvo en el ojo del huracán la semana pasada cuando apareció en una nota periodística como supuesto responsable de un acuerdo con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, para nombrar una legisladora de su partido como consejera en el Consejo de la Magistratura de la Nación, lo que él desmitió:

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1519153282777632768 Rechazo y desmiento terminantemente esta infamia que lo único que busca es confundir y difundir información falsa. pic.twitter.com/RjqG7rdLmw — Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 27, 2022

Jorge Asis

Hora de volver al texto que firma Mantegari:

"(...) También, hipócritamente unidos, siguen en Juntos. “Por los chicos”.

Javier Milei, El León de la Metro, emerge como el pretexto disparador del divorcio que reproduce la multiplicidad de fragmentos.

Patricia Bullrich, La Montonera del Bien, y el renacido Mauricio Macri, El Ángel Exterminador, se entusiasman con Milei.

Marca el límite fronterizo de la alianza con la Unión Cívica Radical.

Probablemente sea el hartazgo de la Unión Cívica Radical con La Mutual PRO lo que produce el acercamiento con Milei.

El inicio de una nueva configuración política.

Juntos fue la convergencia del carisma de Macri con el territorio de los radicales y el insumo de la transparencia de los cívicos de la señora Carrió, La Derrotada Exitosa.

Tres verticalismos que confluyeron en la línea horizontal sin conducción.

El estancado civismo vuelve a recurrir a su arma fundamental.

Carrió eleva la voz con el objetivo de renovar los seis legisladores a los que se les acaba el mandato. Es cara.

Denunciadores profesionales que ya no pueden sorprender a nadie con la corrupción kirchnerista.

Denunciadores que necesitan objetivos nuevos y tratan de encontrarlos en el oficialismo de Rodríguez Larreta, Geniol.

Sistemáticamente apasionados por obstruir la candidatura natural de Larreta.

Florecen dos candidatos del palo. Patricia y Mauricio.

“Horacio es candidato sólo si lo pone Mauricio. El problema es que Mauricio también quiere ser”.

Patricia fue primero el instrumento de Mauricio para iniciar el exterminio de Horacio, Monsieur Le Maire de Buenos Aires, y de la señora María Eugenia Vidal, La Chica (Desangelada) de Flores de Girondo.

Pronto Patricia, de ser instrumento, pasó a ser la competidora de Horacio (y de Mauricio).

Ahora Patricia pasó a ser un problema para Mauricio (que sin haberse peleado se reconcilió con María Eugenia).

Y el problema de Horacio es Mauricio.

Dejó Mauricio de reposar en la lona para fortalecerse como consecuencia del fracaso extraordinario de quien lo venció.

El gobierno de La Doctora -que preside Alberto- hoy yace en el asfalto tapado por diarios.

Bastaron pocos gestos del Ángel para conquistar la centralidad y modificar el panorama político.

Entrevistas con preguntas como centros en el living del canal que le atribuyen. El popular mundial de Bridge.

Tiempos inciertos de coaliciones rotasLa fotografía cervecera con Trump y su participación estelar en un casamiento.

Suficiente para instalarse como presidenciable. Y para que, automáticamente, La Doctora también plante la alucinación de serlo.

Los equivocados creen que hablar de política es recitar encuestas.

Pero aquí lo importante no es la numerología. Es el poder.

Entonces hay otra vez riesgo de sopa. Con el sabor amargo del retroceso. (...)".

macris.jpg Los Macri, Jorge y Mauricio.

Advertencia a Alberto Fernández

El ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Normando Álvarez García, estrecho colaborador de Gerardo Morales, rechazó la decisión que tomaron funcionarios nacionales de entregar tierras de forma ilegal a militantes de movimientos sociales de la provincia.

Esto anticipa un duro embate entre Gerardo Morales y Alberto Fernández, ¿dónde estarán los gobernadores del Norte Grande? ¿Y los líderes de Juntos por el Cambio?

“Nuestro gobernador está defendiendo los derechos que le corresponde a todos los jujeños y es por eso que radicó una denuncia en Tribunales Federales”, indicó.

Advirtió que “es peligrosa la actitud de estos funcionarios nacionales, dispuestos a entregar, repartir tierras o terrenos que no son propias” y aclaró que esas tierras "pertenecen al Gobierno de la Provincia y a privados''.

Remarcó que "el gobernador Gerardo Morales, tomó la decisión política desde que asumió, de regularizar toda situación dominial de muchas tierras en Jujuy y la Secretaría de Ordenamiento Territorial, con un trabajo prolijo y legal, está apoyando y respetando a todos los que son poseedores o propietarios de esas tierras".

Por otra parte, el ministro cuestionó a sectores del gobierno nacional de implementar la política de "avanzar como sea, violando los derechos de los jujeños".

"La idea del Gobierno de la Provincia es avanzar con una regularización clara, respetando derechos que le corresponde a cada jujeño”, finalizó.

Rodríguez Larreta

Final de Jorge Asis Digital:

"(...) Durante la pandemia, Horacio fue el único dirigente que salió airoso.

De los tres tenores que ofrecían shows quincenales, Horacio fue quien lució menos pero finalmente se destacó más.

Tuvo suerte. Los otros dos tenores (Alberto y Axel, El Gótico) lo hicieron quedar como un emulo de Domingo Sarmiento.

Pero quienes lo imaginan con la banda escriturada perciben que El Ángel, por la condición de jefe, comienza la tarea de desplazar a Horacio. Pero quienes lo imaginan con la banda escriturada perciben que El Ángel, por la condición de jefe, comienza la tarea de desplazar a Horacio.

Que se lo carga mientras lo somete al ninguneo existencial.

La Mutual PRO es compacta y de circuito cerrado como La Cámpora y dista de considerar a los complementarios radicales. O al carrioísmo.

Hoy Larreta y Mauricio comparten la decisión de ser heredados en el MaxiQuiosco del Artificio Autónomo por Jorge Boga Macri, El Primo (que era) Pobre. Hoy Larreta y Mauricio comparten la decisión de ser heredados en el MaxiQuiosco del Artificio Autónomo por Jorge Boga Macri, El Primo (que era) Pobre.

Tiempos inciertos de coaliciones rotasTal vez por este despacho puedan enterarse que tendrán que lidiar con Martín Lousteau, El Personaje de Wilde. Está decidido.

Radical indeseable para la contabilidad. Para la vigencia espiritual de quince años de macricaputismo.

No existe la seguridad de que se trate de una interna en el MaxiQuiosco entre Boga Macri (o Quirós) y Lousteau.

Al cierre del despacho puede asegurarse que, en efecto, van a ser dos partidos distintos.

Antesala del tiempo incierto de las coaliciones rotas.

“Por los chicos”, como pretexto, ya no va a funcionar."

--------------------

