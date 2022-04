Según había publicado Clarín, la idea de dividir el bloque de senadores para que el Frente de Todos se quede con el representante que restaba designar por la Cámara alta y que el radicalismo hiciera lo propio con el cupo que le quedaba a los diputados contó con la venia de Gerardo Morales.

Recordemos que tras el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la conformación de 13 miembros del Consejo de la Magistratura, el Máximo Tribunal le dio plazo hasta el 15 de abril para sacar una nueva ley o, en caso contrario, volver a la conformación de 20 miembros.

Como parecía poco probable cumplir con el plazo, por las internas políticas, los abogados, los jueces y los académicos eligieron a los cuatro miembros de sus estamentos que les tocaban sumar. También asumió Horacio Rosatti, titular de la Corte, como presidente del Consejo. Pero faltaban los dos representantes nuevos de la política.

Por ley, le tocaban a la segunda minoría de cada cámara y les correspondían al PRO en el Senado y a la UCR en Diputados. Así, fueron nominados Luis Juez por la Cámara alta y Roxana Reyes por la baja. Pero Cristina Kirchner y Sergio Massa se negaban a firmar sus designaciones.

De acuerdo a la versión de dicho diario, "en una reunión en Olivos con Alberto Fernández, algunos asesores y Massa, en comunicación con emisarios de Cristina y Morales, se acordó partir el bloque oficialista en el Senado para designar al camporista Martín Doñate como una segunda minoría tramposa y a Reyes por la UCR".

Gerardo Morales: "Es una operación"

El gobernador de Jujuy salió este miércoles a despegarse de la presunta maniobra. "Rechazo y desmiento terminantemente esta infamia que lo único que busca es confundir y difundir información falsa", publicó Gerardo Morales en su cuenta de Twitter.

Luego, en diálogo con Radio Mitre, dio más precisiones, asegurando que se trata de una "operación" y no descartó que hayan participado miembros del ala 'dura' de Juntos por el Cambio.

"La prioridad de la UCR es fortalecer JxC, lamento que le haya llegado información falsa al periodista que hizo la nota. Pero yo quiero rechazar terminantemente y ratificar que el radicalismo no se aparta de lo que ha pergeñado, es decir, nosotros formamos parte del dictamen y de la idea que tenemos de un Consejo de la Magistratura con 20 miembros y con participación de la Corte tal cual ha dispuesto el fallo de la Corte", comenzó el jujeño.

"Afirmar que yo acordé el proyecto de Cristina o algún proyecto de 19 miembros es una total falacia, es una mentira y una infamia, así que no sé de dónde salió esa información", aseguró Gerardo Morales.

"El otro tema que se plantea es que yo habría acordado la designación de Roxana Reyes para perjudicar a Luis Juez, que es la representación del PRO en el Senado, eso es mentira. La designación de Reyes le corresponde, y la de Luis Juez, le corresponde a la oposición por imperio de un fallo de la Corte", continuó con su descargo.

Y prosiguió: "Pero además se le mezcla con una maniobra del kirchnerismo... para mí, acá hay una operación del propio kirchnerismo y no descarto una operación de algunos sectores del propio Juntos por el Cambio, yo digo extremos, no quiero dar nombres, pero que están buscando tal vez un acuerdo con Milei y están buscando que se quiebre JxC, lo que no va a suceder".

"El radicalismo no va a romper JxC y el radicalismo no se va a apartar de esta línea conceptual en la cuestión del Consejo de la Magistratura y en la cuestión de la Justicia", finalizó Morales.

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1519354143009394688 Estuve en @radiomitre dialogando y desmintiendo la información falsa que circuló sobre mi y la @UCRNacional con respecto a las designaciones en el consejo de la magistratura. pic.twitter.com/1iVveKKbKU — Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 27, 2022

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1519153282777632768 Rechazo y desmiento terminantemente esta infamia que lo único que busca es confundir y difundir información falsa. pic.twitter.com/RjqG7rdLmw — Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 27, 2022

