Una encuesta confirma el fantasma de Juntos por el Cambio

Al consultar “si las elecciones fuesen el próximo domingo,¿a cuál espacio político votaría?”, Javier Milei quedó en un virtual empate técnico contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner y eso podría pensarse como un eventual balotaje Libertarios vs. JXC

image.png La última encuesta de Opina Argentina advierte a Juntos por el Cambio el crecimiento de Javier Milei en todo el país. ¿Cambian los competidores en el escenario de balotaje que tienen previsto las fuerzas partidarias?

Tal como muestra el gráfico, primero quedó Juntos de Larreta y Macri (32%); el segundo puesto fue para el Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner (24%); tercero quedaron los libertarios Espert y Milei (21%), pese a que Espert está a un FAV en Twitter para pasarse a Juntos por el Cambio, y en cuarto lugar quedó el Frente de Izquierda (6%).

Ahora bien, Milei fue quien mejor se ubicó entre dirigentes los opositores a la hora de analizar pisos y techos electorales. Es que quedó con un piso de 18% -un punto más del 17% que sacó en CABA en 2021-; un techo de 47% y 44% de rechazo ("nunca lo votaría"). Un 8% eligió NS/NC.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quedó con piso de 17%, techo de 46%, rechazo de 43% y 11% NS/NC.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue al tercer puesto combinándose piso de 21%, techo de 42%, rechazo de 49% y 8% de NS/NC.

Todo esto en un marco en el que casi el 80% cree que la inflación aumentará; casi un 80% evalúa negativa la política económica del gobierno de Alberto Fernández y un 94% responde que Fernández y Macri son los responsables de este presente. La pandemia y la guerra ya no sirven de excusa, claramente. ¿Podrá Gabriela Cerruti revertir eso?

Bullrich y Macri, confundidos por Milei

Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quienes quedaron en una situación de extrema debilidad en Juntos por el Cambio tras el comunicado de la cumbre, reconocen:

Hay muchas provincias en las que si nosotros vamos divididos, las podemos perder. En este momento, si nosotros tenemos 5% o 6% o 7% de votos afuera, podemos perder las provincias Hay muchas provincias en las que si nosotros vamos divididos, las podemos perder. En este momento, si nosotros tenemos 5% o 6% o 7% de votos afuera, podemos perder las provincias

“Entonces, tenemos que ser muy prudentes de las decisiones que tomemos y no las tenemos que tomar un año y cuatro meses antes”, agregó Bullrich en diálogo con el cambiemista Jonatan Viale.

Sobre el cierre del tema, la dirigente que tuvo acercamientos con el peronismo y el kirchnerismo en otros tiempos, subrayó: "Estamos hablando de un candidato que se presentó solo en la Capital Federal y sacó un 17%. No podemos cerrarle la puerta a nadie (…) Nosotros necesitamos hoy que todos aquellos que no son parte del gobierno puedan acompañar a Juntos por el Cambio en muchas votaciones en el Parlamento".

encuesta.png Encuesta Opina Argentina.

Tal vez, lo que no terminan de comprender Macri, Bullrich y los Viale de LN+ es que no se trata de cerrarle o abrirle la puerta a Milei, porque él ya dijo en varias oportunidades que no le interesa formar parte de Juntos por el Cambio. Por el contrario, invitó a los halcones a formar parte de La Libertad Avanza.

