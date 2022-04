"Chicos, Javier Milei no agarra ni la barrani barrani"

"Con esta declaración finalizan 6 meses de tremenda confusión política, tanto en La Libertad Avanza como en Juntos por el Cambio. Llevamos quizás 1 año, por lo menos 6 meses, de conversaciones de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Javier Milei. Mi lectura es que en esas conversaciones se habló mucho de políticas de Estado, de ideología, de lo que fracasó y en el futuro no tiene que fracasar, etc. Y me parece que hay una interpretación de Javier Milei, que es muy digna políticamente, muy sincera de parte de los liberales en general, que no se verifica jamás en la dinámica de la política. Esa idea dice, más o menos, lo siguiente: 'Las uniones en la política son resultado de agrupaciones o coincidencias ideológicas, y las alianzas o frentes o agrupaciones internas de los partidos se alínean en función de las ideologías políticas de cada uno'. Esto es lo que Milei se llevó de los diálogos políticos con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri."

"Yo siempre dije que Patricia Bullrich se dedicó a 'melonearlo' diciéndole 'Mirá, vos tenés que tener en cuenta que somos parecidos y tenemos que estar juntos'. Y a Milei le gustó mucho esto, tanto como le gustó lo de Mauricio Macri, que se haya interesado por él y que haya dicho 'Yo en realidad pienso como vos'. Es otro 'meloneo'. Macri sabe que su alianza, ni en 2011 ni en 2015 ni en 2019 tuvo nada que ver con lo que está diciendo Milei."

"Es más: todas las declaraciones de Mauricio Macri hasta la aparición de Milei, fueron de socialismo demócratico. No leninista pero socialismo. La política económica de Macri colapsó por aplicar ideas totalmente contrarias a las del liberalismo. Pero de esta interacción humana entre Milei y Macri / Bullrich se crearon un montón de ilusiones que no se pueden dar jamás. Es imposible que un partido político se quiebre porque tiene coincidencias con otro. O que rompa un fragmento de Juntos por el Cambio, porque aparecen ideas como las de Milei, que a alguno les pueden gustar o alguno puede creer que son de aplicación inevitable en el futuro. ¿Cómo se van a romper los acuerdos de la Coalición Cívica con la Unión Cívica Radical, el eje del Acuerdo de Gualeguaychú en 2015, para irse con un tipo que viene de afuera? En todo caso, alguno de ahí pudo haber dicho 'Que venga Milei y le damos algo'."

Lo que ha pasado es muy bueno porque se terminó la pelotudez de los 'halcones' y las 'palomas'. Esta cosa absurda de que 'halcones' y 'palomas' corresponden a 2 líneas ideológicas diferentes. Ni son líneas ideológicas diferentes ni son líneas metodológicas diferentes. Es imposible que Mauricio Macri pueda romper con aquellos que fueron sus socios en los negocios, en la municipalidad, son 4 períodos municipales, 2 él con 'Sombrilla' como Jefe de Gabinete, ¿Cómo se va a romper eso? Es imposible. Todas las denuncias cruzadas que se pueden hacer si uno siente que hay una traición política del otro. Y con Patricia Bullrich pasa lo mismo. Y con la UCR pasa lo mismo. Y con Elisa Carrio pasa lo mismo. Desde Gualeguaychú para acá, todos fueron socios en un gobierno. No existe eso de ahora romper para irse a otro lado. No existe en política, uno queda atrapado. Lo que ha pasado es muy bueno porque se terminó la pelotudez de los 'halcones' y las 'palomas'. Esta cosa absurda de que 'halcones' y 'palomas' corresponden a 2 líneas ideológicas diferentes. Ni son líneas ideológicas diferentes ni son líneas metodológicas diferentes. Es imposible que Mauricio Macri pueda romper con aquellos que fueron sus socios en los negocios, en la municipalidad, son 4 períodos municipales, 2 él con 'Sombrilla' como Jefe de Gabinete, ¿Cómo se va a romper eso? Es imposible. Todas las denuncias cruzadas que se pueden hacer si uno siente que hay una traición política del otro. Y con Patricia Bullrich pasa lo mismo. Y con la UCR pasa lo mismo. Y con Elisa Carrio pasa lo mismo. Desde Gualeguaychú para acá, todos fueron socios en un gobierno. No existe eso de ahora romper para irse a otro lado. No existe en política, uno queda atrapado.

https://twitter.com/juntoscambioar/status/1519651715674521600 pic.twitter.com/XXG3tpnH8j — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) April 28, 2022

"Estamos ante un tipo como Milei, que partió de los alineamientos puros, que no son los alineamientos que realmente suceden en la política. Los alineamientos en la política son por lealtades, por intereses, por negocios políticos concretos. No son por ideología. Es más: los partidos políticos no están compuestos por ideología. Después siguen una ideología determinada cuando están en el gobierno o cuando realizan una labor legislativa. Pero es falso, a lo largo de la historia, que los partidos responden a ideas estrictas."

"Los únicos que creen que los partidos responden a ideologías y no a intereses cambiantes son los tipos que leyeron muchos libros liberales y que creen que existe una cosa automática entre el pensamiento y la dinámica de la política. Quedó de manifiesto que no tienen nada que ver. También quedó de manifiesto que Mauricio Macri y Patricia Bullrich dicen una cosa y luego hacen algo totalmente distinto. Entonces, para mi colapsó la idea de algunos en La Libertad Avanza que creyeron que por una presunta simpatía ideológica parcial, podían confluir en Juntos por el Cambio. Y lo otro que colapsó es la idea de Patricia Bullrich y Mauricio Macri de decirle a Milei 'Ché, pibe, vos estás empezando, venite con nosotros, te vamos a hacer ministro, te vamos a dar cargos... '. Y la valija también está presente ahí."

"La valija anda dando vuelta. Ya intentó Horacio Rodríguez Larreta hace 1 año y 2 meses bajarlo a Milei con una valija gigante. Y los operadores de esto fueron José Luis Espert y Luis Rosales. Pero los problemas con Milei -y todos van a tener esos problemas con Milei en la política argentina, no sólo 'Sombrilla', Patricia o Mauricio- son los siguientes: 1. El tipo no acepta plata. 2. No le interesa la plata. 3. No le interesan los cargos por sí mismos. 4. No tiene la jactancia del tipo que está en el poder y se ufana de ello. No vayan por ahí. No tiene ninguna de esas 4 características que las hemos visto tantas veces en la política. Ninguna de esas 4 cosas le provocan alguna atracción suficiente como para que él deje de lado el plan o el pensamiento político que él tiene por alguna de esas cosas. Tampoco siente esa cosa del 'operador', del 'armador de la trenza'. En concreto: ninguno de los vicios de la política, que provocan tanto rechazo en los ciudadanos, los tiene desarrollados. No hay caso. A lo sumo le llama la atención si le decís que anda muy bien o que es importante. No se te ocurra ofrecerle nada porque vas muerto."

https://twitter.com/JMilei/status/1519624419395612672 Cumbre del círculo rojo en Bariloche: Macri, Larreta, Milei y Guzmán les hablarán al “grupo charrúa” y otros poderosos empresarios - Infobae https://t.co/zyWWaTNq2W — Javier Milei (@JMilei) April 28, 2022

"Mirá, yo tengo muchas comprobaciones del comportamiento de Milei. No se afana ni los fondos de la campaña. Ni los fondos 'barrani'. No hay caso. Si viene un tipo y le dice 'Tomá, guardate esto', él se da vuelta y se la da al jefe de campaña. No roba. Estamos frente a un fenómeno increíble. Y el otro fenómeno increíble que provoca Milei es que él no para de subir. Cuando fueron las elecciones del año pasado, para mí él ya tenía 20% nacional. Pero ponele que no fuese 20% nacional, ponele que era 17% nacional, lo que sacó en CABA ya lo tenía en todo el país, tal como quedó de manifiesto en la elección de Martín Menem en La Rioja. Si él hubiese tenido una boleta con el nombre de él, aunque nadie lo apoyara sacaba, si querés, el 17% nacional. Yo dije el año pasado que él subía 1% por mes. Y estoy totalmente convencido que Javier Milei está subiendo 1% por mes."

Con esta perspectiva, vamos a castigarlo y le ponemos 17% en vez de 20%, si crece al 1% mensual en 13 meses tiene el 30%. O sea que a fines de 2022, porque las elecciones fueron en noviembre de 2021, él ya tiene 1/3 del electorado. ¿Y dónde están los otros 2/3, asumiendo que 10% son votos de izquierda, nulos, en blanco y otras pelotudeces que se presenten en el cuarto oscuro? Esos 2/3 son las otras 2 fuerzas. Creo que ese 30 / 30 / 30 es como puede llegarse a la elección del año 2023 si es que no sucede -y cada día lo pienso más, te lo dije después de las PASO el año pasado ¿te acordás?- que La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio dejen en el 3er. lugar a alguna manifestación electoral kirchnerista peronista, algo posible con este gobierno partido al medio. Con esta perspectiva, vamos a castigarlo y le ponemos 17% en vez de 20%, si crece al 1% mensual en 13 meses tiene el 30%. O sea que a fines de 2022, porque las elecciones fueron en noviembre de 2021, él ya tiene 1/3 del electorado. ¿Y dónde están los otros 2/3, asumiendo que 10% son votos de izquierda, nulos, en blanco y otras pelotudeces que se presenten en el cuarto oscuro? Esos 2/3 son las otras 2 fuerzas. Creo que ese 30 / 30 / 30 es como puede llegarse a la elección del año 2023 si es que no sucede -y cada día lo pienso más, te lo dije después de las PASO el año pasado ¿te acordás?- que La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio dejen en el 3er. lugar a alguna manifestación electoral kirchnerista peronista, algo posible con este gobierno partido al medio.

"Esto que dice Macri que Milei se tiene que sacrificarse para que triunfe la oposición contra este gobierno tan malo, ¿de dónde sacan ellos que están en punta? ¿De dónde sacaron que con la Unión Cívica Radical, que es cada vez más de izquierda, que vota cualquier cosa en el Congreso, tienen chapa como para decir 'Nosotros somos los que vamos primero'? Yo creo que Milei a va estar arriba de Juntos por el Cambio si es que ya no está por arriba. Ya sé que el armado, por ahora, todavía no es el que debería tener un candidato presidencial. Pero hay que darle tiempo a los muchachos que vienen trabajando. Y yo creo que él compensa con su presencia, con su honestidad, con la seriedad de sus propuestas, con la locura que tiene por cambiar el país, cualquier falta de 'aparato'. Además, vos sabés que los 'aparatos' se arman.... La gente, cuando ve que algo va subiendo y ganando, corre detrás de eso."

"Es muy positivo que se haya limpiado el panorama político. Ya sabemos que en 2023 competirán 3 fuerzas, 2 son las tradicionales y 1 está en ascenso. En lo personal, soy muy optimista con el ascenso de Milei. Pese a errores y a cosas que a veces no quedan claras, sigue subiendo. Hoy para mi, como militante de La Libertad Avanza, es un día de fiesta. Estamos en vísperas de apreciar un debate limpio, sin confusiones, entre el proyecto socialdemócrata de Juntos por el Cambio y el proyecto liberal de Javier Milei".

https://twitter.com/ivansasovsky/status/1519476271817781248 Que difícil se le hace a JxC hablar de impuestos y estar del lado de la producción.



Recordemos:

Aumentaron Bienes Personales.

Renta financiera.

Ajuste por inflación impositivo en 6 cuotas.

Inmobiliario rural.

Retenciones a las expo. de SERVICIOS único en .



Y sin contar CABA. pic.twitter.com/VJC3cF7rhC — Iván Sasovsky (@ivansasovsky) April 28, 2022

------------------------

Más noticias en Urgente24:

Cristina Kirchner ahora va contra Gustavo Béliz y sospechan de China

Guerra energética: Petróleo al alza y pagos de gas en rublos

"Un dólar a $220 es inevitable ante la emisión monetaria"

Mercado Libre, un zurdo y un liberal: la política y la grieta en las compras online

2 veces no Mauricio, dijo Javier Milei