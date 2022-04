Harto de "la casta", Martín Tetaz invitó a debatir a Milei

image.png El tuit de Javier Milei que provocó la desenfrenada reacción de Martín Tetaz.

Acto seguido, al diputado de JxC no le tembló el pulso y desafió en vivo Javier Milei: "Que enfrente las preguntas difíciles, ¿por qué no quiere debatir? ¿Por qué va a los medios de comunicación y no enfrenta un debate público? Yo lo invito a debatir públicamente". Además, deslizó qué tipo de preguntas debería responder el libertario, tales como el precio del transporte público, el de los servicios, y más importante aún, cómo logrará que se aprueben sus leyes.

¿Cómo va a hacer para aprobar las leyes que necesita aprobar para ser la reforma monetaria que quiere hacer, que además es muy mala? La propuesta económica de Milei es inviable. Tiene una propuesta económica mala, que no resiste un debate público ¿Cómo va a hacer para aprobar las leyes que necesita aprobar para ser la reforma monetaria que quiere hacer, que además es muy mala? La propuesta económica de Milei es inviable. Tiene una propuesta económica mala, que no resiste un debate público

"Terminemos con la mentira. En un debate frente a frente donde tenga que explicar cómo financia la política, donde tenga que explicar cómo va armar políticamente en las provincias y con qué estructuras de la casta, donde tenga que explicar cómo va a construir la mayoría parlamentaria", sentenció Martín Tetaz.

La "línea editorial" de JxC

Martin Tetaz hizo los deberes y, siguiendo con lo que su coalición dicta, se refirió a Javier Milei como funcional al kirchnerismo. "Cualquier intento de romper JxC es funcional al kirchnerismo", sostuvo el radical, haciendo referencia a los rumores que habían relacionado al diputado de La Libertad Avanza con Mauricio Macri en un frente común para el 2023.

image.png

Tal como indicó Urgente24, esta campaña ha sido difundida en Twitter a través del ejécito de trolls de Juntos por el Cambio, mientras que en los medios fue difundida por la periodista Cristina Pérez, a través de una nota en Infobae.

Más noticias en Urgente24:

Nuevo Consejo de la Magistratura: excluyeron a un juez por corrupto

Sergio Massa habló con la UIA de crecimiento industrial

Cristian Ritondo apuró a Santilli: "Quiero ser gobernador"

"Poquita cocaína": la mamá de Chano explotó contra el intendente de Morón

Cristina Kirchner ahora va contra Gustavo Béliz y sospechan de China