Cristina Pérez vocera de JxC, Javier Milei y una sospecha

Lo cierto es que Javier Milei viene siendo objeto de múltiples operaciones, orquestadas desde JxC, con el fin de dejarlo fuera de combate. Por ejemplo, se ha instalado que su campaña fue financiada por empresario Eduardo Eurnekián o por el mismísimo Sergio Massa. Ahora, la campaña difamatoria que se está llevando a cabo en su contra lo ubica como aliado de Cristina Kirchner.

Pero, ¿cuál es la motivación de JxC para esto? Desde la coalición perciben que Javier Milei le puso un techo a su crecimiento al quedarse con una porción de su electorado. Pero desde ya, tal concepción no sólo es absolutamente pretenciosa, sino que contradice el funcionamiento de la democracia. Los votos "no se roban", es la sociedad la que elige entre la oferta política.

Esto demuestra una vez más el efecto que genera el economista al romper la polarización y deja en evidencia la ausencia de ideas y de propuestas por parte de JxC para con ese 20%-25% del electorado que definen una elección.

¿JxC lanzó estrategia para difamar a Javier Milei en las redes?

El economista participó en el programa de Viviana Canosa por A24 el lunes (25/4) y apuntó directamente contra JxC (y específicamente al entorno de Horacio Rodríguez Larreta) por actuar en su contra por las redes sociales.

"Ellos financian su campaña con los recursos públicos. Hoy, uno de nuestros legisladores, hizo una denuncia porque la gente de Larreta contratan pibes para que creen cuentas de Instagram para voltearme mis publicaciones", expresó Javier Milei.

Nosotros nos comunicamos vía redes. Mi Instagram tiene 1.2 millones de seguidores, mis reels tiene un montón de reproducciones y ellos lo tienen que pagar. Entonces, hacen esto para que mi cuenta se vea menos por los algoritmos. Utilizan recursos públicos para perseguirme Nosotros nos comunicamos vía redes. Mi Instagram tiene 1.2 millones de seguidores, mis reels tiene un montón de reproducciones y ellos lo tienen que pagar. Entonces, hacen esto para que mi cuenta se vea menos por los algoritmos. Utilizan recursos públicos para perseguirme

Javier Milei contestó con chicanas a las críticas de María Eugenia Vidal

Durante su entrevista en el ciclo Sólo una vuelta más de TN, la diputada de JxC criticó a su par de La Libertad Avanza por mostrarse utilizando un chaleco antibalas durante sus actos públicos. "Yo voy a todos los barrios y no necesito ningún chaleco antibalas. No lo vi todavía combatir a ningún mafioso como para usar chaleco antibalas", remarcó.

Javier Milei no tuvo piedad con la ex gobernadora bonaerense, a quien tildó de "mentirosa" y "amoral", y le bajó el precio en el mano a mano que mantuvo con el periodista Eduardo Feinmann en su programa de LN+:

"Esto es sólo para los actos. Ella no sabe lo que es meterse en esta cantidad de gente porque no convoca a nadie. No sólo que no convoca a nadie, sino que además cuando hacen caminatas o algo por el estilo lo tienen que llenar de empleados públicos que llevan a la fuerza. Entonces, ¿de qué me viene a hablar? Ella no puede opinar de esto porque no sabe ni lo que es", exclamó.

Y agregó, refiriéndose al pasado de Vidal en su rol como gobernadora, en el que vivió en la base militar del partido de Morón al sentirse amenazada: "Y que deje también de sanatear con lo que fue la situación bajo la cual ella terminó estando en una base militar. Terminen con la doble vara, esto es una cuestión protocolar".

"La gran Milei": Martín Menem también sorteará su sueldo

El sobrino del difunto ex presidente y representante de Javier Milei en la Legislatura de La Rioja anunció que seguirá el ejemplo del líder de La Libertad Avanza y sorteará su sueldo.

Menem creó un sitio web destinado a la inscripción de personas interesadas en participar del sorteo del sueldo del mes enero ($98.281,70) previsto para el 6 de mayo al mediodía. El segundo sorteo de su dieta de febrero ($105.781,70) será el 20 de mayo y el tercero ($105.781,70) correspondiente a marzo, el 2 de junio.

