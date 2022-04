Polémica Porno en TyC Sports: Diego Díaz se defendió

https://twitter.com/PabloCuervoLocu/status/1518386913463308288 Adjunto perlita del vivo de Diego Diaz, defensor sistematico de Marcelo Tinelli..

es tan salamin que no se dio cuenta q sale viendo un video xxx en vivo para todo su Instagram. Pajin detected pic.twitter.com/IS50wnyT3S — Cuervo twitero (@PabloCuervoLocu) April 25, 2022 Twitter">

Y en el día de hoy (26/04), en respuesta a este suceso, durante el programa que conduce por Radio Continental, Saca del medio, el periodista respondió al video viral:

“Hoy me levanté a la mañana y un compañero mío de estos que tienen esa red social que para mí tiene un 20 o 30 por ciento de interesante y un 70 ú 80 por ciento de cloaca, donde una cantidad enorme de frustrados y frustradas desahogan absolutamente todas sus frustraciones, de repente me encuentro con que me dice ‘sos tendencia”, comenzó explicando el conductor, que agrego:

Yo repasaba el fin de semana y digo ‘tendencia a la depresión después de haber visto San Lorenzo-Patronato, tendencia al suicidio’. Y recordé otros hechos más frustrantes que les conté a mis compañeros que tuve post San Lorenzo-Patronato. Directamente a la tristeza, pero no, no Yo repasaba el fin de semana y digo ‘tendencia a la depresión después de haber visto San Lorenzo-Patronato, tendencia al suicidio’. Y recordé otros hechos más frustrantes que les conté a mis compañeros que tuve post San Lorenzo-Patronato. Directamente a la tristeza, pero no, no

image.png Diego Díaz, periodista y conductor de TyC Sports.

“Digamos que lo arranqué desde un plano equivocado. Pero no dejaba de estar en mi casa, en mi cuarto. Había una imagen ligada con Venus (canal de TV con contenido pornográfico). No, no con Venus Williams. Estaba eso prendido de fondo, qué va a hacer... ¿Es un crimen esto que acabo de contar?”, sentenció el periodista contundentemente.

“Las tendencias pueden ser simpáticas, pueden ser trágicas... ‘Diego, sacá del medio’, como el programa. Mala suerte, a otra cosa”, concluyó Díaz para cambiar de tema y olvidarse de una vez por todas de este incidente.

-------------

Más contenido en Urgente24:

Aerolíneas Argentinas retoma ruta clave tras polémica

"Tomá poquita cocaína": Polémica por los 'tips' de un municipio

El silencio no ayuda a Mayra Mendoza en denuncia millonaria

Las 5 mejores frutas para potenciar tu memoria y cerebro

Tras criticar a C5N, chicanean a Roberto Funes con el rating