Qatar 2022: TyC Sports traduce mal y llueven los memes

Así muchísimos usuarios se volcaron a la red del pajarito para expresarse y criticar la transmisión del canal de deportes:

“Mamita el nivel de decadencia de TyC Sports. Entiendo que Recondo no haya sabido traducir el árabe, pero ¿cómo puede ser que un periodista enviado especial al sorteo no sepa hablar inglés?”, comentó @lagloriosadocta en su cuenta de Twitter, respondiendo al comediante Lucas Rodriguez que escribió: “Y ahora nadie traduce y no se entiende una verga!!! jajaja que gran día”.

“La voz de guía del museo del Louvre es maravillosa (...) Se escucha doble Reco”, comentó con humor el comediante también en su cuenta oficial.

“Lo peor del sorteo: lo televisa TyC Sports”, tuiteó @exevera también con enojo en su muro de Twitter.

https://twitter.com/LuquitaRodrigue/status/1509953752786161682 Fue emocionante esta parte pic.twitter.com/cHyySuV2aK — Hasbullah all nighter (@LuquitaRodrigue) April 1, 2022

