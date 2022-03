Más problemas para Alberto Fernández: BlackRock advierte

agregó el ejecutivo de BlackRock, según indica el reporte de Bloomberg.

Tal como informó Urgente24, Golpe a la hegemonía del dólar: Bye petrodólar, hello yuan

La última persona influyente en el mundo de los negocios fue el verdadero Lobo de Wall Street. Larry Fink, CEO de BlackRock, envió una carta a inversores al cumplirse exactamente un mes de la guerra Rusia vs. Ucrania, advirtiendo que “la invasión rusa de Ucrania ha puesto fin a la globalización que hemos experimentado en las últimas 3 décadas”.

Y la invasión de Rusia a Ucrania se sumó como un nuevo factor contraproducente a la recuperación, comprometiendo el suministro de energía y de la producción agrícola mundial e impulsando aún más los precios de los commodities al alza.

La inflación en Estados Unidos está en 7,9% anual, su máximo de los últimos 40 años.

Mientras tanto, la inflación en España se disparó hasta el 9,8%, la tasa más alta desde 1985 (últimos 37 años).

Dolarización

Dado estos datos y la necesidad por terminar -de una vez por todas- con el aumento sostenido en el nivel general de precios en argentina, Javier Milei sugirió llevar a cabo una dolarización y su propuesta generó miles de discusiones y debates.

Uno de los argumentos más fuertes pasa por el ejemplo de Ecuador

Aún así, el exviceministro de economía, Carlos Rodríguez, argumenta -según su más reciente nota en Clarín- que

La dolarización es un tema muy importante que llama la atención. Por si sola no va a arreglar el país. Faltan todas las reformas estructurales que Carlos Menem no completó. Y corregir los desequilibrios que se agregaron en los últimos 20 años. Es un ajuste muy necesario, pero no suficiente La dolarización es un tema muy importante que llama la atención. Por si sola no va a arreglar el país. Faltan todas las reformas estructurales que Carlos Menem no completó. Y corregir los desequilibrios que se agregaron en los últimos 20 años. Es un ajuste muy necesario, pero no suficiente

y agrega que

La única solución para dolarizar es que la gente ponga a circular los dólares que tiene en el colchón y para eso es necesario legalizarlos, que puedan circular en operaciones de mercado y que tengan confianza de que no se los van a expropiar nuevamente. La única solución para dolarizar es que la gente ponga a circular los dólares que tiene en el colchón y para eso es necesario legalizarlos, que puedan circular en operaciones de mercado y que tengan confianza de que no se los van a expropiar nuevamente.

Cabe destacar que Javier Milei no está planteando dolarizar en forma de shock -de un día para el otro- sino en un tiempo prudente luego de haber afrontado reformas de primera, segunda y tercera generación, además de que le falta explicar bien de qué trata la idea porque está claro que marcó agenda en el Círculo Rojo.

