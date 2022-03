Otro éxito de TyC Sports, Macri en TN y Feinmann irónico

Live Blog Post

21:30 - Mauricio Macri buscaba reivindicar su gobierno y terminó enterrando (de nuevo) a su padre

El ex Presidente participó del programa Sólo una vuelta más, de TN, sumando así otra aparición en los medios de comunicación. La intención es clara: aprovechar las fisuras dentro del Frente de Todos, con el fin de reivindicar su gestión. Sin embargo, Mauricio Macri reiteró que no considera ser candidato para el 2023.

image.png El ex Presidente buscá limpiar la imagen de su Gobierno.

Por otro lado, el ex mandatario habló de su fallecido padre, Franco Macri, y dejó unas llamativas declaraciones. Diego Sehinkman, conductor del ciclo, le consultó a Mauricio Macri si podría ganarle a su padre en el bridge, puesto que ahora forma parte del seleccionado argentino de ese juego. El empresario respondió:

"Seguro, mi padre no jugaba nada bien. No supo manejar el poder y él terminó queriendo cambiar las reglas también del bridge cuando lo jugaba. Quería imponer reglas que no existían".

Con esta sutileza, el ex Presidente volvió a dejar en claro la difícil relación con su padre, con quien discutía seguido, y no lograba tener su aprobación.