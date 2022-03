Intendente contra Alberto: "Nos mete la mano en el bolsillo"

“Me preocupa la inflación, que no para. Tienen que controlarla de una manera urgente. Me preocupa que hayan tomado la decisión de elevar las retenciones, agravando el proceso de industrialización de alimentos. Ese es un camino totalmente equivocado”, señaló Martín Llaryora. Cabe recordar que el intendente ha sido señalado como el sucesor natural de Juan Schiaretti en la provincia, por lo que no es extraño esta toma de discurso.