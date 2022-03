Una encuesta anticipa cambio de mando si hubiera elecciones

Al próximo presidente se le reclama en 91% que diga la verdad y en 80% que en un plazo no superior a los 100 días presente un plan. ¿Lo que no ha sucedido ni con Alberto Fernández ni con Mauricio Macri? Y 41% del total, se inclina por el gradualismo en las reformas y transformaciones que se necesitan.

image.png Primeras acciones del próximo presidente.

La preferencia de los argentinos para lo que viene es que el próximo equipo de gobierno provenga de la derecha moderada en 29%, del centro en 28%, de la izquierda moderada en 21%, mientras que otro 18% no tiene opinión por el momento. Eso sí, aunque la grieta está instalada, la misma, según la encuesta, se "ha vuelto asimétrica", dado que el 51% de los encuestados no votaría a un candidato que provenga del kirchnerismo, mientras que 23% no lo haría por otro que sea macrista.

image.png La preferencia de los argentinos para lo que viene.

Se destaca del extenso trabajo que las cuestiones económicas se imponen como demandas, y llamativamente que nadie pide escuchar a la oposición.

En ese contexto, más allá de los candidatos a presidente, se ven idóneos para conducir el Ministerio de Economía: Javier Milei en primer lugar, Ricardo López Murphy, en segundo y Carlos Melconian, en tercero.

image.png Las cuestiones económicas se imponen como demandas, y ellos son los más indicados para resolverlas.

"Las cuestiones económicas son claramente dominantes, sobre todo, la inflación y el desempleo, que preocupa sobre todo a los más jóvenes. Los atributos personales preferidos son: fortaleza, coraje, transparencia y honestidad. Las habilidades de conciliar y dialoguista no son relevantes", dice el informe de D'Alessio/Berensztein.

Mujeres "arriba"

Para 28% de quienes se dicen y se ven a sí mismos como opositores al gobierno de Alberto Fernández, no hay figuras relevantes dentro del espacio con el que se identifican que reúnan las condiciones para ser elegidas como presidente de la Nación a poco más de un año de las elecciones. Y, quienes dicen ser oficialistas –que votaron en el 2019 al actual jefe del Estado y ya con vistas al recambio en el año próximo– el 59% confiesa no encontrar a nadie de su gusto dentro de sus filas que merezca su voto. Sin embargo, puestos en la obligación de elegir sin más, los opositores se inclinarían por Patricia Bullrich en 15% de adhesiones, mientras que los opositores lo harían por Cristina Fernández de Kirchner en 14%.

image.png Patricia Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner se imponen en la oposición y el oficialismo, respectivamente.

La opinión de los argentinos de acuerdo con este trabajo, claramente deja al descubierto un mayoritario rechazo a la gestión del peronismo kirchnerismo en el país y podría decirse que anticipa un cambio de mando en el control institucional del país si las elecciones fuesen hoy.

image.png JxC sería la coalición más votada si las elecciones fueran hoy.

Si así fuera, la coalición opositora se impondría en primera vuelta con 42% de los votos por sobre el Frente de Todos, que reuniría 27%; mientras que el espacio liberal o libertario alcanzaría 13% de las adhesiones.

