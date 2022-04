Tras criticar a C5N, chicanean a Roberto Funes con el rating

image.png Las mediciones de rating compartidas por Grupo Indalo a través de Minuto Uno.

El Grupo Indalo no dejó pasar tales declaraciones y le respondió a Funes Ugarte donde sabe que duele: el rating.

"Luego de trabajar 15 años en C5N, Robertito Funes Ugarte decidió cambiar de aire y se fue a A24, donde conduce El Diario de la Tarde, junto la periodista Mariana Contartessi. Pero el cambio, al menos desde los fríos números del rating, no le están dando bien a Robertito, porque no solo pierde con el canal que dejó sino que este jueves quedó peleando el último lugar según los números de Ibope", exclama el escrito publicado en Minuto Uno.

Si bien no ha habido respuesta por parte del ex conductor de Sobredosis de TV lo cierto es que esta guerra acaba de iniciarse y promete nuevos capítulos. Vale destacar que Funes Ugarte ya había deslizado su postura contra las decisiones ejecutivas de C5N cuando confirmó su salida, pero en esa oportunidad no había habido respuesta por parte del Grupo Indalo.

