Desplome cripto: ¿Qué esta pasando con Bitcoin?

Sobre todo, detalló que está afectando a aquellos que se consideran risk on, es decir, que tienden a subir cuando hay apetito por riesgo, como bitcoin. Esto ocurre cuando la gente busca estabilidad frente a una crisis económica, por lo que acude más bien a los activos de resguardo de valor. La principal criptomoneda se ha venido comportando como un activo de riesgo en los últimos meses, sostuvo el trader. Por eso, ha tenido el mismo desempeño en cuanto a dirección que los mercados bursátiles. Sobre esto mismo, Eduardo Gavotti, decía:

Al no haber apetito por riesgo, no habría nueva demanda de bitcoin y en muchos casos habría presiones de venta. Sobre todo, en los casos en los que se ha invertido con apalancamiento vía contratos de futuros Al no haber apetito por riesgo, no habría nueva demanda de bitcoin y en muchos casos habría presiones de venta. Sobre todo, en los casos en los que se ha invertido con apalancamiento vía contratos de futuros

Pese a ello, Gavotti considera que la caída de bitcoin está cero relacionada a las medidas económicas de Estados Unidos. Lo que está detrás de esas declaraciones de la Reserva Federal es la inflación global que no parece ceder, declaró.

Según su perspectiva, el precio de BTC está siendo afectado por la dinámica de los mercados en general que están buscando definición entre sí. Precisamente indicó que estamos en un rally de bear market, es decir, una corrección al alza en un entorno bajista. Ante esta situación, estima que bitcoin podría experimentar caídas mayores este trimestre, aunque no en línea recta.

En tanto, así evolucionaban las principales criptomonedas del mercado:

image.png Fuente: CoinMarketCap

