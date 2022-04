Rusia / Ucrania: "Sorprende la mediocridad e incompetencia"

Vigo no está de acuerdo en que la tecnología contribuya a lo que llama "la calidad del arte de la guerra". Según él, en la sociedad contemporánea, y los ejércitos no son una excepción, "la computadora es un tótem. Un tanque más grande o un misil de mayor alcance no te garantiza la victoria. Eso ya quedó probado desde Vietnam para acá. Lo que lleva a la victoria es la capacidad profesional del soldado. Ahí está el problema y lo acaba de corroborar Rusia en Ucrania".

donbas.jpg Ucrania está perdiendo el Donbás completo.

Mucho se habló de que el conflicto en curso introdujo la llamada 'guerra híbrida'. ¿Esto es correcto?

Vigo: "Hay 3 y solo 3 clasificaciones posibles del conflicto militar: la guerra regular, que es la convencional y en la que se enfrentan ejércitos; la guerra irregular, que es no convencional e incluiya a una guerrilla o al terrorismo; la guerra híbrida, que es una mezcla de las 2 anteriores. Ahora bien, en esta ocasión se está considerando como parte de la 'guerra híbrida' a acciones que apoyan un conflicto: un bloqueo financiero o una sanción comercial o una acción de desinformación o una bandera falsa o el trabajo en redes sociales y medios de comunicación. Lo realmente novedoso en esa ocasión consiste en que quienes ejecutan las acciones de la mal llamada 'guerra híbrida' no son protagonistas directos del conflicto. No hay tropas de la NATO (Organización del Tratado del Atlántico Norte / OTAN) en operaciones en Ucrania pero sus gobiernos aplican sanciones de guerra."

A Urgente24 le ha sorprendido que Rusia no ha utilizado en forma masiva su fuerza aérea. Vigo afirma que tampoco ha comprendido el motivo de esa abstención.

Urgente24 menciona que un consejero militar ruso le comentó que el uso intensivo de la fuerza aérea puede ser devastador para la sociedad civil en un conflicto muy difícil porque rusos y ucranianos tienen muchas relaciones cruzadas de familiares y amistades.

Vigo: "Sí, sí, escuché que este conflicto tiene mucho de guerra civil. Pero la guerra es la guerra. Son cuestiones que se piensan antes de iniciar una contienda. Si vas a la guerra con limitaciones, quizás deberías seguir agotando la instancia diplomática. Pero la guerra tiene sus propias reglas. No entendí la ausencia de cobertura aérea permanente que fue, por ejemplo, lo que Rusia hizo en Siria. Un bombardeo inicial intensivo de la infraestructura del transporte, las telecomunicaciones y los medios de comunicación, por ejemplo, deja al enemigo inmovilizado e incomunicado. Rusia no lo hizo y, encima, en el inicio abrió una dispersión de ejes simultáneos que restaron eficacia a su avance. Luego, todos sabemos que si no vas a tener cobertura aérea significativa, un blindado tiene que ir a 100 metros de otro blindado, y todos vimos las imágenes de las columnas de blindados desplazándose uno detrás del otro. El fallido avance sobre Kiev colmó mi capacidad de asombro ante la incompetencia. La idea de que fue una táctica de distracción para enfocarse en Donbás es una burda excusa para justificar que hay una nuevo plan de guerra. Luego me sucedió algo curioso: en ambas guerras de Irak, la CNN estaba en Bagdad durante los bombardeos. En este conflicto, los medios casi no transmitían en vivo desde las zonas de conflicto. ¿Qué sucedió? Ni idea. Muy raro. Lo sabremos dentro de algunos años cuando se estudie la historia de este conflicto. Esto, sumado a la ausencia de noticias verificables sobre daños y bajas me llevó a desinteresarme por el conflicto."

https://twitter.com/descifraguerra/status/1517181646906220545 El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo que después de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN tuvo la impresión de que algunos Estados miembros de la Alianza quieren "que la guerra continúe y que Rusia se debilite".https://t.co/UpIu8m31bL pic.twitter.com/GfU0ct3zG4 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 21, 2022

Interrogantes

¿Por qué Vladímir Putin decidió ir al conflicto? Vigo no logra entenderlo:

24 horas ante de la orden de ataque, Putin tenía de rodillas a la Unión Europea por el gas y podía sentarse a esperar una crisis económico-financiera-energética de Ucrania. De pronto giró 180°. No lo entiendo. Tampoco por qué a nadie le importó impedir el conflicto cuando era una obviedad que tendría consecuencias para todos ¿O les tomó de sorpresa el impacto en el mercado de materias primas? Las visitas de Emmanuel Macron fueron sólo para conseguir votos en Francia. A los únicos que les interesó mediar en serio fue a Turquía y a Israel, que ni siquiera son los damnificados directos por el conflicto. Me sorprende que EE. UU. se encuentre incitando a Ucrania a mantener la guerra pero no financia la economía ucraniana que tiene dificultades enormes. Y no entiendo por qué motivo los supuestos aliados de Ucrania ayudan con financiación que luego Ucrania tendrá que devolver, no son donaciones. 24 horas ante de la orden de ataque, Putin tenía de rodillas a la Unión Europea por el gas y podía sentarse a esperar una crisis económico-financiera-energética de Ucrania. De pronto giró 180°. No lo entiendo. Tampoco por qué a nadie le importó impedir el conflicto cuando era una obviedad que tendría consecuencias para todos ¿O les tomó de sorpresa el impacto en el mercado de materias primas? Las visitas de Emmanuel Macron fueron sólo para conseguir votos en Francia. A los únicos que les interesó mediar en serio fue a Turquía y a Israel, que ni siquiera son los damnificados directos por el conflicto. Me sorprende que EE. UU. se encuentre incitando a Ucrania a mantener la guerra pero no financia la economía ucraniana que tiene dificultades enormes. Y no entiendo por qué motivo los supuestos aliados de Ucrania ayudan con financiación que luego Ucrania tendrá que devolver, no son donaciones.

Un argumento escuchado es que EE. UU. proveyó a Ucrania de armas defensivas y recién ahora envía armamento pesado. Vigo:

No entendí la calificación de armas defensivas. Las armas son armas, y están llegando en forma de préstamos. ¿Se pagarán con los negocios de la reconstrucción de Ucrania, tal como sucedió en Kuwait? Para esto debería comenzar un Alto el Fuego, pero nadie lo está negociando. ¿Es que el negocio de la guerra es tan rentable para algunos? Son interrogantes que exceden lo estrictamente militar. En concreto, la democracia liberal ha muerto. Los individuos no pueden ser responsabilizados por las acciones de sus gobernantes. Si cancelo a deportistas, artistas, intelectuales y hasta trabajadores comunes porque son rusos, estoy rompiendo con una cantidad de normativas de la guerra convencional vigentes hasta ahora, al menos en la democracia liberal. No puedo tratar a todo civil del otro país tal como si fuese un espía. Ingresamos peligrosamente en territorio del fascismo. No entendí la calificación de armas defensivas. Las armas son armas, y están llegando en forma de préstamos. ¿Se pagarán con los negocios de la reconstrucción de Ucrania, tal como sucedió en Kuwait? Para esto debería comenzar un Alto el Fuego, pero nadie lo está negociando. ¿Es que el negocio de la guerra es tan rentable para algunos? Son interrogantes que exceden lo estrictamente militar. En concreto, la democracia liberal ha muerto. Los individuos no pueden ser responsabilizados por las acciones de sus gobernantes. Si cancelo a deportistas, artistas, intelectuales y hasta trabajadores comunes porque son rusos, estoy rompiendo con una cantidad de normativas de la guerra convencional vigentes hasta ahora, al menos en la democracia liberal. No puedo tratar a todo civil del otro país tal como si fuese un espía. Ingresamos peligrosamente en territorio del fascismo.

Vigo tiene más interrogantes:

"Suecia y Finlandia afirman que ahora ingresarían a la OTAN. Rusia ya informó su enfoque tradicional sobre esta adhesión y fue lo que llevó al choque en Ucrania, ¿qué es lo que están propiciando Suecia y Finlandia? ¿Una ampliación del conflicto? Siguen ocurriendo eventos que apuntan más a la guerra que a la paz. Y, para colmo, Putin se manda su estreno de un misil estrellado en el otro extremo de Rusia, obvio mensaje a Suecia y Finlandia. Me resulta absurdo que militares y políticos estén mirando el conflicto por pedacitos y no aprecian el panorama completo. Es evidente que los militares tendrán que regresar a estudiar su profesión y dejarse de capacitar para ser cónsules romanos. Y que los políticos tendrán que volver a ser políticos y no intentar comportarse como estrategas, un espacio de los militares. Creo que hay una crisis de liderazgos globales que ha producido esta guerra tan mediocre, repleta de torpezas e impericias militares... a menos que haya un negocio que no alcanzo a ver."

https://twitter.com/descifraguerra/status/1517066373599481856 Imágenes de los últimos combates en la zona de Azovstal pic.twitter.com/9XfLDdp0pZ — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 21, 2022

