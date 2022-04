"Rusia quiere recrear una versión aggiornada de la ex URSS"

https://twitter.com/JamesNavaCom/status/1516710782578397185 La Administración Biden y el Partido Demócrata tienen tantas crisis abiertas y su desprestigio es de tal magnitud que están dispuestos a todo para seguir distrayendo la atención de los ciudadanos con la guerra de Ucrania. No les servirá de nada. Trump y sus candidatos pic.twitter.com/V7Ui5TtKDV — James Nava (@JamesNavaCom) April 20, 2022

https://twitter.com/descifraguerra/status/1517427383271362560 Rusia declara que el objetivo de la fase 2 de la guerra es conseguir el control del Donbás y del sur de Ucrania, y establecer así un corredor con Crimea.



Aquí podéis ver nuestro mapa en nuestra cobertura:https://t.co/jgytgmgxZp pic.twitter.com/5MLZCpeNdl — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 22, 2022

-Se cree que las fuerzas ucranianas en Donbas se encuentran entre las mejores del país, después de haber pasado años luchando contra los separatistas respaldados por Rusia pero ahora los métodos van a cambiar, si no es que han cambiado: no bastará con atacar a unidades rusas aisladas con drones y artillería móvil. La OTAN lo sabe y se apresura a entregar armas pesadas (tanques, helicópteros y artillería), mientras creen que Ucrania todavía tiene la capacidad de luchar. Es más: le aconsejan a Ucrania pasar a la ofensiva. ¿Cómo describiría la fase que viene en el conflicto?

HK: -Durante 8 años, las fuerzas armadas ucranianas, en abierta y flagrante violación a los acuerdos de Minsk, se dedicaron a construir, en la parte del Donbass que dominaban, una impresionante red de fortificaciones. Y a instalar, pese a la expresa prohibición internacional, en las proximidades de la línea de confrontación, grandes unidades militares. Se estima que un 70% de las fuerzas armadas ucranianas fue dislocado en la región. La estrategia rusa (clara continuadora de la gran estrategia militar soviética) fue envolver en un movimiento de pinzas toda la región del Donbass y anular las posibilidades de ayuda desde el exterior del “bolsón”. En esta 2da. fase y con la caída de Berdiansk y Mariúpol, más la consolidación del poder de las repúblicas autónomas sobre las regiones recuperadas al dominio de Kíev, las milicias de Donetsk y Lugansk y las tropas rusas abrieron líneas directas de aprovisionamiento con Rusia. La confirmación del general Aleksandr Dvórnikov, comandante de la Circunscripción Militar Sur de Rusia (incluye Crimea) desde 2016, como jefe de toda la “operación militar especial” en el Donbass, define la decisión estratégica rusa de liquidar la presencia militar ucraniana en la región que, desde tiempos inmemoriales, era conocida como “Pequeña Rusia” (Malorossía). El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú (gran amigo de Putin y uno de los hombres fuertes del Kremlin), afirmó que la campaña se desarrolla “conforme a lo planeado” y que no necesitan nuevos refuerzos de tropa.

Mientras Rusia sigue empleando novísimo armamento, inclusive desconocido para Occidente, para aplicar impactos puntuales en objetivos tácticos y estratégicos, las fuerzas armadas ucranianas pueden apelar al uso del resto de los viejos “Tochka U”, un misil de la era soviética que quedó en depósitos ucranianos (en los cuales las Fuerzas Aerocósmicas rusas ya liquidaron más del 80% de sus existencias) o primitivas instalaciones “Grad”, baterías de cohetes antigranizo de fabricación soviética (“Grad” en ruso es “Granizo”). El consejo de la OTAN a Ucrania de “pasar a la ofensiva” suena bien como algo ingenuo o bien como el dicho de “defenderemos a Ucrania hasta el último ucraniano”…

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1517450642247270400 Joe Biden enviará al Congreso estadounidense, la semana que viene, una solicitud de “presupuesto suplementario para mantener el flujo de armas y municiones a Ucrania sin interrupción”.@fgdelrio https://t.co/Rwavouswe5 pic.twitter.com/2zd9qB8McO — La Vanguardia (@LaVanguardia) April 22, 2022

https://twitter.com/descifraguerra/status/1517459080603967489 Gran parte de las fuerzas rusas que han participado en la batalla de Mariupol ya han abandonado la ciudad y se estarían redesplegando en otros puntos del frente. pic.twitter.com/DbRPNGDoCV — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 22, 2022

-Michael Kofman, un experto en Rusia dijo que la guerra también está afectando a las fuerzas rusas. “Creo que pase lo que pase en el Donbas, el ejército ruso será una fuerza agotada”, dijo al The New York Times. “Esta próxima ofensiva es menos decisiva de lo que parece”. Bloomberg publicó un largo informe sobre la supuesta asfixia progresiva de Rusia al extenderse demasiado el conflicto. ¿Estamos hablando de un conflicto de extensa duración o de final en breve?

HK: -Insisto con mi explicación en el punto anterior. No entiendo cómo un “experto en Rusia” puede afirmar que el ejército ruso “será una fuerza agotada”. La respuesta está, por ejemplo, en el lanzamiento producido hoy (el 1ro. de 10 previstos para este año) del misil balístico intercontinental “Sarmat”, con múltiples bloques hipersónicos de combate, prácticamente indetectables por los sistemas antimisilísticos occidentales. Vladímir Putin, al felicitar a los creadores y lanzadores del misil, advirtió que “Sarmat” obligará a enfriarse a las cabezas calientes de Occidente. Es ridículo pensar en el agotamiento de un sistema militar que ya en el año ha cumplido con el 98% de las entregas planeadas de nuevo armamento para el año. Ayer (19/04), Shoigu presentó estas cifras y explicó que sobreviene un nuevo salto de calidad en las fuerzas armadas rusas, con la aplicación de inteligencia artificial y nuevas concepciones en comunicación.

BRICS

-Existe la impresión de que a las fuerzas de Ucrania en Donbas les resulta más difícil mantener abiertas las líneas de suministro hacia el oeste. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dicen que es posible mantener abiertas las redes de suministros. Hay quienes afirman que la guerra ya está agotando las reservas de municiones occidentales, y hay una disyuntiva entre enviar más suministros a Ucrania o administrar las capacidades finitas que pueden necesitar para su propia defensa -lo escribió Hal Brands en un ensayo de Bloomberg-, pero ¿por qué Washington se encuentra tan empeñada en sostener el conflicto y, es evidente, ha impedido el Alto el Fuego? ¿Cuál es la guerra detrás de la guerra?

HK: -Tal como lo vengo afirmando, el conflicto no es bélico (no hay correlación de fuerzas) sino económico e ideológico. La avalancha de sanciones que se precipitó sobre Rusia en cuanto se lanzó la “operación militar especial” en el Donbass así lo demuestra. Sin embargo, la economía rusa no colapsó, el dólar volvió a los valores moscovitas pre-conflicto, los Estados Unidos compran volúmenes records de petróleo ruso, Washington levantó la interdicción a la exportación de fertilizantes rusos, el severo corte de SWIFT no afecta a los bancos rusos que cobran por energía, los grandes traders petroleros siguen comprando Urals o REBCO en el gran puerto petrolero de Ventspils, en Letonia, producto que ahora califican como “brend letón”…

El afán casi desesperado de la Administración Biden de mantener el conflicto está basado en la impotencia para conseguir un quiebre en la destrucción de la provisión energética rusa en el mundo. Agréguese a ello que sus tradicionales aliados: Arabia Saudita, Qatar, EAU, no le atienden literalmente el teléfono y siguen asociados con Moscú en la OPEP+. Agréguese a ello que en el mercado spot el crudo ruso se vende con grandes descuentos, lo que no afecta la rentabilidad de Moscú ya que el costo de producción y traslado del petróleo es infinitamente inferior (unos 20 dólares el barril) al precio del descuento. En los últimos meses, en las arcas oficiales rusas ingresaron más de 250.000 millones de dólares (el embargo sobre el BC de Rusia fue de unos 300.000 millones).

Esto es ampliamente aprovechado por China, la India, Indonesia y otros países del sudeste asiático. Las grandes empresas japonesas como Hitochu no han suspendido siquiera su participación en enormes proyectos de extracción y refinado en Sajalín y otras regiones del Lejano Oriente ruso y otras siguen comprometidas tanto en la producción como en el transporte de GNL desde los grandes yacimientos del Ártico ruso, por la ruta marítima del Norte, ahora abierta todo el año merced al trabajo de los novísimos rompehielos atómicos rusos.

La verdadera confrontación, pues, es entre un mundo unipolar que se va desgajando y perdiendo potencia, y el nuevo orden multipolar, donde sus principales pilares (Rusia, China, la India, Brasil) basan su poder en el manejo independiente de sus recursos, con la participación de los principales grupos económicos mundiales, ya reorientados en este nuevo orden. Basta con recordar los participantes “occidentales” en todos estos proyectos o desarrollos energéticos o en la “oculta” continuación de sus relaciones con Rusia como, por ejemplo, en la industria aeronáutica.

https://twitter.com/Anthony04676/status/1515174238130479108 Wikileaks está ahora en posesión de la computadora portátil Hunter Biden pic.twitter.com/sFSNRDrPUP — Anthony Barron. (@Anthony04676) April 16, 2022

-El presidente ruso, Vladimir Putin, premió a la unidad acusada de lo sucedido en Bucha, ¿es una 'luz verde' o un mensaje de que considera que fue todo un montaje de Ucrania? ¿Cuál es su interpretación de Bucha?

HK: -No es necesario “desenmascarar” la horrible masacre de Bucha, abiertamente provocada por las bandas ultranacionalistas. Como tampoco hay que “descubrir” los verdaderos autores del ataque con “Tochka U” (misil de uso exclusivo de las fuerzas armadas ucranianas) contra los pasajeros de la estación ferroviaria de Kramatorsk. Unas fuerzas armadas totalmente inflitradas por estas bandas nazis. Algunas de las cuales tienen reconocimiento oficial, con grado y número de unidad, en el ejército regular. No es casual que todas las denuncias formuladas por Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU hayan sido “desechadas”…

Kíev mantiene un dispositivo especial de generación de fake-news, algunas de cuyas instalaciones fueron ya destruidas por los misiles rusos de alta precisión.

Por otra parte, el gobierno ruso distinguió a varias unidades con el título de “de la Guardia”, creado en 1700 por Pedro el Grande para honrar a los regimientos Semiónovski y Preobrazhenski, distinguidos en la batalla de Poltava contra los suecos. Fueron numerosas las unidades militares distinguidas durante la Gran Guerra Patria contra los nazis. Algunas fueron también nombradas durante las guerras en Afganistán y en Chechenia. Ahora, el Kremlin revitalizó esa tradición con aquellas unidades que se destacaron en el cumplimiento de la “operación militar especial”. También hay numerosos soldados condecorados.

El Nuevo Orden

-¿Cuál es el futuro de las instituciones multilaterales en el nuevo escenario? FMI, Banco Mundial, ONU, etc. ¿esto es realmente recuperable o ha comenzado una transición hacia un nuevo escenario aún imprevisible?

HK: .Pregunta de alto contenido estratégico. Hay organizaciones como los BRICS, la OCSh, la Unión Africana u otras entidades interregionales, que están en pleno proceso de despliegue. Algunas, como los BRICS, llegaron a crear su propio banco de desarrollo que está emitiendo créditos y financia proyectos no sólo de los cinco países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) sino también de otros países afines.

Otras, como la OCSh o la OTSC (Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, formada por Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tadzhikistán) tienen sus propios contenidos militares. Han demostrado suma eficiencia tanto la primera en limitar la expansión fronteriza de los talibanes luego de la huida norteamericana de Afganistán, como la segunda en frenar el golpe de estado en Kazajstán.

Es un proceso complicado, fracturado, con idas y vueltas y contradicciones internas, pero la experiencia demuestra su permanencia y consolidación. En el caso de la ONU, la membresía prácticamente de todos los países del mundo no se traduce todavía en un mejoramiento cualitativo de su funcionamiento. Todavía sigue siendo una presencia formal de absoluta vigencia en materia de derecho internacional, que en realidad no tiene rigor de aplicación.

La consolidación del orden multipolar impondrá, a la corta o a la larga, un replanteo, una reconstrucción de la ONU y sus organismos dependientes (incluyendo por ejemplo el FMI, la OMS o la UNESCO), así como de entidades “paralelas” como el Banco Mundial. Creo que esa reconstrucción será en línea con el fortalecimiento de las organizaciones interregionales, entre las que incluyo el G-20. La consolidación del orden multipolar impondrá, a la corta o a la larga, un replanteo, una reconstrucción de la ONU y sus organismos dependientes (incluyendo por ejemplo el FMI, la OMS o la UNESCO), así como de entidades “paralelas” como el Banco Mundial. Creo que esa reconstrucción será en línea con el fortalecimiento de las organizaciones interregionales, entre las que incluyo el G-20.

https://twitter.com/AFPespanol/status/1517427100868878337 La ONU documentó ejecuciones ilegales de 50 civiles en la ciudad ucraniana de Bucha (portavoz) #AFP pic.twitter.com/BdJfhzZhUL — Agence France-Presse (@AFPespanol) April 22, 2022

-En este conflicto sorprende la variedad de guerras simultáneas que suceden: además de lo estrictamente bélico se encuentra las restricciones financieras y comerciales, las redes sociales y medios de comunicación, los precios de las materias primas y su impacto sobre la inflación y nivel de actividad global, ¿hay antecedentes de esta complejidad o es un nuevo formato de conflicto?

HK: -Creo que esto está en parte comentado en las anteriores preguntas. Sin embargo, agrego que ninguna de esas “guerras simultáneas” tiene una andadura individual, aislada del resto de las “guerras”. Por el contrario, la confrontación bélica es el resultado de las contradicciones no resueltas entre competidores en los distintos mercados, incluyendo el comunicacional. Hoy, los principales medios de comunicación no son otra cosa que voceros de determinados grupos económicos o, mejor dicho, financieros.

-Mucho se habló acerca de si fracasó el asalto ruso a Kiev o si fue una maniobra de distracción, ¿cuál es su visión de este tema?

HK: -Desde el primer momento la estrategia rusa, como dije ut supra, no consistió en ocupar Kíev, Chernígov o cualquier otra ciudad ucraniana. Creo que es una ingenuidad suponer que, si lo hubiesen planeado, las fuerzas armadas rusas no hubiesen ocupado Kíev. Tampoco ha sido una maniobra de distracción. Como dije, en el mejor estilo de la teoría militar soviética, se produjeron dos grandes movimientos: el primero (ya prácticamente completado) fue el cerco en el Donbass de las tropas ucranianas que podríamos llamar de elite. Muy debilitadas, estas tropas todavía siguen atacando con artillería y misiles ciudades y poblados de la RPD y la RPL. La actual dirección principal prevé liquidar estas plazas fuertes y terminar con esos ataques. EL segundo movimiento fue bloquear las restantes tropas ucranianas en los alrededores de Kíev y Chernígov (inclusive con penetraciones desde Bielorrusia) sin atacar las ciudades. Como se evidenció, ninguna ciudad ucraniana (salvo en el Donbass) sufrió destrucciones masivas. Los misiles fueron puntualmente dirigidos contra centros de dirección y arsenales. También contra campos de entrenamiento de mercenarios. Una vez más como señala la teoría militar soviética, que en la liberación de Polonia, Hungría, Austria, Rumania, Bulgaria, Moldavia, Bielorrusia o la misma Ucrania, evitó por todos los medios combatir en ciudades. Las grandes victorias soviéticas salvo en el combate final en Berlín, fueron a campo abierto, adonde atrajeron a sus enemigos. Con una simple explicación: la reconstrucción posterior es más cara que una batalla al aire libre. Obvio la enumeración, pero ella está disponible a simple requerimiento.

En el caso de Mariúpol, se asemeja mucho a las dos etapas de la guerra en Chechenia: en 1994 el ejército ruso tuvo que combatir con los secesionistas en las calles de las ciudades. Grozny, la capital, fue arrasada. En 2000, además de esos combates, la tarea del ejército ruso fue extraer y eliminar casi personalmente a los jefes rebeldes. Al frente de ese trabajo Putin colocó al más sanguinario de ellos, Ajmat Kadyrov, quien se convirtió en presidente vitalicio hasta su asesinato en un atentado con bomba en el estadio de Grozny. Lo sucedió su hijo Ramzán, tan sanguinario como el padre pero completamente alineado con Moscú. Hoy, los chechenos “voluntarios” son el ariete empleado para liquidar la resistencia en los interminables laberintos subterráneos antiatómicos de “Azovstal”, el gigante metalúrgico soviético, hoy venido muy a menos en la destrozada economía ucraniana.

Creo que esa resistencia vive sus últimos días, dejados a su destino por Kíev, que lo único que les exige es que no se rindan. No tienen recursos ni manera algunos para resistir. De hecho, son miles los infantes de marina e integrantes de los batallones nacionalistas que desertaron. Se calcula que hoy, en “Azovstal”, el último foco nazi en Mariúpol, quedan alrededor de 500 efectivos.

https://twitter.com/CNNEE/status/1517254381309251590 Zelensky dice que Ucrania necesita US$ 7.000 millones en asistencia por mes para compensar las pérdidas económicas de la guerra https://t.co/nC3xlVt8eb pic.twitter.com/dhykcxZvav — CNN en Español (@CNNEE) April 21, 2022

-Mucho se especuló en un comienzo sobre la posibilidad de evitar la invasión, hipótesis que ignoraba que había una guerra en curso desde 2014 en el Donbás, ¿Dónde estábamos parados hace 60 días? ¿Qué activó el conflicto?

HK: -Desde 2014 em el Donbass perecieron más de 14.000 personas debido a los bombardeos y ataques ucranianos. Como dije, Kíev incumplió los compromisos asumidos por los acuerdos de Minsk, suscriptos por Ucrania, las dos repúblicas autónomas, Rusia, Francia y Alemania. Con la provisión asegurada por el Pentágono, las fuerzas armadas ucranianas desplegaron una auténtica guerra de exterminio que, de acuerdo con informes de inteligencia rusa, en marzo de 2022 debía convertirse en una ofensiva general que terminara con las autonomías y además con Crimea. Unos 80.000 soldados ucranianos, pertrechados con todo lo necesario, esperaban la orden para avanzar. Habida cuenta de que en “Pequeña Rusia” la población es mayoritariamente rusa, esa ofensiva se integraba con la intensa campaña rusofóbica que era política oficial de Kíev: desplazamiento de poblaciones rusas, prohibición del idioma y los medios de comunicación en ruso, asesinato de políticos y periodistas. Una definida educación antirrusa y xenófoba en las escuelas que, durante casi una década educaron a la juventud en el odio hacia los “moskaléi”, como despectivamente apodaron a los rusos.

Luego del referéndum que determinó el regreso de Crimea a Rusia, Kíev cortó literalmente todos los lazos y comunicaciones con la península. Cerró el canal que provee de agua a Crimea, una región sin ríos y con mucho mar salobre, cortó todas las comunicaciones ferroviarias, interrumpió la transmisión de fluido eléctrico, etc. El programa desplegado por Moscú permitió que Crimea no se hundiera en el caos. Pero la confrontación con Ucrania adquirió caracteres muy peligrosos, con atentados terroristas, matanza de líderes nacionales, provocaciones con navíos y aviones de la OTAN sobrevolando fronteras rusas o incluso penetrando en ellas.

En diciembre de 2021 Moscú presentó una serie de propuestas a Washington y Bruselas, para normalizar la situación y advirtió especialmente que no debía traspasarse la “línea roja”, es decir desactivar la ofensiva planeada para marzo. Además de dilatar respuestas y presentar sólo algunas distracciones formales, Ucrania y sus patrocinantes mantuvieron su decisión de atacar. Esto fue confirmado por el Estado Mayor General ruso cuyo titular, el brillante general de Ejército Valeri Guerásimov (autor de la teoría de la guerra mental), informó al Consejo del Ministerio de Defensa, en sesión cerrada el 21 de febrero, de los preparativos bélicos ucranianos. Allí terminó de adoptarse la decisión que, en la madrugada del 24, fue anunciada por el presidente ruso. “Es imposible continuar tolerando el genocidio -dijo Putin-. El choque con las fuerzas antirrusas que dominan Ucrania era inevitable. Era sólo cuestión de tiempo”.

https://twitter.com/GalileoArms/status/1517537955543404544 Elementos rusos eliminados por parte de la 93 Brigada Mecanizada Ucraniana, al Oeste de Izium.

La 93,una de las mejores unidades ucranianas se encontraba en reserva en Jarkov, actualmente ya está desplazada atacando el frente occidental de avance ruso. pic.twitter.com/TonGuf6JAn — Galileo (@GalileoArms) April 22, 2022

https://twitter.com/descifraguerra/status/1517546092342255623 El Ministro de Defensa ruso anuncia la captura del "arsenal del ejército ucraniano en la región de Kharkov".Asegura que se habría obtenido miles de toneladas de municiones. pic.twitter.com/t4s4INeq73 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 22, 2022

-El combate por el control de Mariúpol y las rutas de abastecimiento al puerto ¿demoró tanto porque era una estrategia rusa o porque fue eficiente la defensa ucraniana?

HK: -En realidad, la ciudad de Mariúpol fue tomada en poco tiempo aun cuando se trató de combates callejeros, los más complejos y duros para quienes atacan. Tanto el puerto de Berdiansk como el de Mariúpol fueron bloqueados al inicio de la operación por los navíos de la flota rusa del Mar Negro. Tropas comando rusas y milicianos de la RPD tuvieron que limpiar calle por calle y edificio por edificio hasta llegar a las inmediaciones de “Azovstal”, la enorme planta metalúrgica donde se refugiaron infantes de marina ucranianos y batallones de “Azov”.

Pese a que miles de infantes de marina y efectivos de los batallones nacionalistas se rindieron, la orden estricta de Kíev fue seguir el combate. Con ellos, en los subterráneos del gigante metalúrgico, se encuentran varias decenas de mercenarios e instructores extranjeros. De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Defensa ruso, ellos no están comprendidos por las leyes de la guerra y serán tratados con todo rigor…

Creo que la limpieza final de “Azovstal”, ya limitada a los subterráneos, llevará un tiempo pero la suerte está echada. A las repúblicas autónomas de Lugansk y Donetsk podrán agregarse todas las demás regiones de “Pequeña Rusia”: Járkov, Melitopol, Jersón. Incluyendo Odessa.

Es incierto predecir que se unirán a Rusia. Pero sí es correcto afirmar que Kíev deberá aceptar el status neutral, la desmilitarización y la desnazificación del país pero, además, volver a los acuerdos de Minsk y admitir la federalización del país, que suponía un régimen de autonomía para esas regiones.

Este es el resultado final que procura Moscú con esta “operación militar especial”. El que le permita frenar el avance de la OTAN sobre sus fronteras y retornar a un estado general que recomponga la convivencia eslava: Rusia, Bielorrusia y Ucrania, dentro de una formación estatal compartida como la que ya tienen Rusia y Bielorrusia con su Estado Unificado creado hace un par de años. El intento por recrear la Unión Soviética en una versión aggiornada continúa con la creación en 2004 de la Unión Económica Euroasiática, donde además de estos dos países se integran Kazajstán, Armenia y Kyrguizia. Este es el resultado final que procura Moscú con esta “operación militar especial”. El que le permita frenar el avance de la OTAN sobre sus fronteras y retornar a un estado general que recomponga la convivencia eslava: Rusia, Bielorrusia y Ucrania, dentro de una formación estatal compartida como la que ya tienen Rusia y Bielorrusia con su Estado Unificado creado hace un par de años. El intento por recrear la Unión Soviética en una versión aggiornada continúa con la creación en 2004 de la Unión Económica Euroasiática, donde además de estos dos países se integran Kazajstán, Armenia y Kyrguizia.

Antes del golpe de estado de 2013 en Kíev, Ucrania formaba parte de la génesis de estas organizaciones. Hoy, la consigna que figura en todas las expresiones rusas es “volver a la unión de los países eslavos”, consigna que la incluye. Con algunas importantes incorporaciones, en un mundo donde los centros multipolares se consolidan en detrimento de la hegemonía unipolar anglosajona, la UEEA sería más que bienvenida.

Una simple exposición de hechos indica que la posición a futuro para los Estados Unidos es muy peligrosa, ya que ha empeñado hasta el agotamiento su influencia sobre sus aliados europeos. Tanto Francia como Alemania y con ellos otros países continentales, se han mostrado indóciles en el cumplimiento de algunas de las directivas de Washington, como por ejemplo el embargo de los portadores energéticos rusos, tan imprescindibles para Europa. Antiguos incondicionales aliados como Arabia Saudita o el propio Brasil se han negado a aplicar las sanciones impuestas por Washington a Moscú y han continuado negociando con Rusia.

El reducto anglosajón, procurado con el casi malparido AUKUS, ese engendro anglo-norteamericano-australiano rechazado por todo el mundo, ya no está en condiciones de imponer a priori sus dictados a un mundo en permanente y dinámico cambio. Aunque lenta, la declinación del poder unívoco del dólar es un hecho. Hoy la aplastante mayoría de los negocios energéticos se cierra en monedas nacionales.

