El jueves 15/01 quedó en evidencia que Edenor y Edesur prestan servicios muy diferentes aún cuando coinciden en atender el llamado AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires). La reacción ante el apagón fue bien diferente a la reacción ante el anterior apagón.
REBOBINANDO
Apagón metropolitano: Las diferencias entre Edenor y Edesur
La reacción de Edenor ante el infortunio eléctrico fue inmediata y eficaz. La de Edesur fue traumática y costosa.
A la 01:30 del 31/12/2025 había 1 millón de hogares a oscuras, la mayoría clientes de Edesur. Días de intenso calor y una falla en la Subestación Bosques que impactó en distintas subestaciones tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del conurbano.
Enojo popular. A las 22:00 del 30/12/2025 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó de usuarios afectados. Recién a las 02:00 del miércoles 31/12/2025 Edesur informó qué sucedía y que el restablecimiento del servicio se realizaría de manera gradual y por etapas. Ya había amanecido cuando esto sucedió.
El jueves 15/01 a las 14:45 salieron de servicio las 4 líneas de 220 kV de tramos de alta tensión conectados a la subestación Morón, de Edenor: 3.000 MW de potencia eléctrica menos, 800.000 medidores fuera del sistema.
Sin embargo, media hora después, la mitad del servicio cortado ya había sido restablecido.
"Faltan otros 400.000 pero se está resolviendo”, dijeron en la Secretaría de Energía a las 15:30.
Hacia las 16:35, la cartera energética informó que 175.000 usuarios de Edenor y 35.000 de Edesur continuaban sin servicio.
A las 17:30 el servicio se encontraba “Restablecido al 100% en Edenor y Edesur, según información de las empresas”.
El plan de contigencia de Edenor funcionó más velozmente que el de Edesur. Es una conclusión inevitable. Las autoridades regulatorias deberían velar por planes de contingencia eficientes cuando el verano promete que los accidentes pueden volver a suceder.
