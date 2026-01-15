Apagón metropolitano: Las diferencias entre Edenor y Edesur

"Faltan otros 400.000 pero se está resolviendo”, dijeron en la Secretaría de Energía a las 15:30.

Hacia las 16:35, la cartera energética informó que 175.000 usuarios de Edenor y 35.000 de Edesur continuaban sin servicio.

A las 17:30 el servicio se encontraba “Restablecido al 100% en Edenor y Edesur, según información de las empresas”.

El plan de contigencia de Edenor funcionó más velozmente que el de Edesur. Es una conclusión inevitable. Las autoridades regulatorias deberían velar por planes de contingencia eficientes cuando el verano promete que los accidentes pueden volver a suceder.

--------------------------

Más noticias en Urgente24

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas

Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos