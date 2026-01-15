Maria Corina Machado pasó sin pena ni gloria por la Casa Blanca

El Capitolio tendrá mayoría republicana en la Cámara Alta. La líder de la oposición venezolana, pasó por Senado de USA

En el Senado

Más tarde, Machado por recibida en el Senado por un grupo de 14 legisladores, entre ellos los republicanos Rick Scott (Florida) y Ted Cruz (Texas). La dirigente venezolana obtuvo las fotos de rigor en un salón del Capitolio, como señal de apoyo en medio de su intención de no perder peso político en Washington mientras Trump continúa su apuesta por Delcy Rodríguez para esta etapa de la transición.

A su salida del Capitolio, la líder de la oposición venezolana dio una conferencia de prensa improvisada y contó que le presentó la medalla del Premio Nobel al presidente norteamericano, aunque no quedó claro si él la había aceptado.

Machado enfatizó

Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla de Premio Nobel de la Paz y le dije: 'Hace 200 años el General Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington y hasta el día de su muerte Simón Bolívar conservó la medalla. Justo 200 años después, el pueblo de Bolívar le entrega al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz como un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad

