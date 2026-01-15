El Presidente estadounidense Donald Trump y la Premio Nobel, María Corina Machado, almorzaron en la Casa Blanca en un encuentro cerrado a la prensa que duró alrededor de dos horas.
REUNIÓN CON DONALD TRUMP
Maria Corina Machado pasó sin pena ni gloria por la Casa Blanca
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo que Trump esperaba una discusión positiva el almuerzo y calificó a María Corina Machado, como “una voz notable y valiente”.


La funcionaria remarcó que Trump está comprometido a ver a Venezuela celebrar elecciones “algún día”, pero no especificó cuándo podría suceder.
Fuera de la Casa Blanca, en tanto, se concentró un grupo de venezolanos con banderas de su país, que esperaron a la dirigente opositora. Al salir, Machado se acercó a saludarlos y les dijo, optimista: “Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.
En el Senado
Más tarde, Machado por recibida en el Senado por un grupo de 14 legisladores, entre ellos los republicanos Rick Scott (Florida) y Ted Cruz (Texas). La dirigente venezolana obtuvo las fotos de rigor en un salón del Capitolio, como señal de apoyo en medio de su intención de no perder peso político en Washington mientras Trump continúa su apuesta por Delcy Rodríguez para esta etapa de la transición.
A su salida del Capitolio, la líder de la oposición venezolana dio una conferencia de prensa improvisada y contó que le presentó la medalla del Premio Nobel al presidente norteamericano, aunque no quedó claro si él la había aceptado.
Machado enfatizó
