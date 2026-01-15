urgente24
Maria Corina Machado pasó sin pena ni gloria por la Casa Blanca

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo que Trump esperaba una discusión positiva el almuerzo y calificó a María Corina Machado, como “una voz notable y valiente”.

15 de enero de 2026 - 20:11
María Corina Machado, fue recibida por Donald Trump en la Casa Banca

El Presidente estadounidense Donald Trump y la Premio Nobel, María Corina Machado, almorzaron en la Casa Blanca en un encuentro cerrado a la prensa que duró alrededor de dos horas.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Trump esperaba una discusión positiva durante la reunión del almuerzo y calificó a Machado como “una voz notable y valiente” para el pueblo de Venezuela.

“El presidente esperaba con interés esta reunión y una conversación positiva con Machado, quien representa una voz destacada y valiente para muchos venezolanos”, señaló la vocera

La funcionaria remarcó que Trump está comprometido a ver a Venezuela celebrar elecciones “algún día”, pero no especificó cuándo podría suceder.

Fuera de la Casa Blanca, en tanto, se concentró un grupo de venezolanos con banderas de su país, que esperaron a la dirigente opositora. Al salir, Machado se acercó a saludarlos y les dijo, optimista: Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.

La líder de la oposición venezolana, pasó por Senado de USA

En el Senado

Más tarde, Machado por recibida en el Senado por un grupo de 14 legisladores, entre ellos los republicanos Rick Scott (Florida) y Ted Cruz (Texas). La dirigente venezolana obtuvo las fotos de rigor en un salón del Capitolio, como señal de apoyo en medio de su intención de no perder peso político en Washington mientras Trump continúa su apuesta por Delcy Rodríguez para esta etapa de la transición.

A su salida del Capitolio, la líder de la oposición venezolana dio una conferencia de prensa improvisada y contó que le presentó la medalla del Premio Nobel al presidente norteamericano, aunque no quedó claro si él la había aceptado.

Machado enfatizó

Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla de Premio Nobel de la Paz y le dije: 'Hace 200 años el General Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington y hasta el día de su muerte Simón Bolívar conservó la medalla. Justo 200 años después, el pueblo de Bolívar le entrega al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz como un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla de Premio Nobel de la Paz y le dije: 'Hace 200 años el General Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington y hasta el día de su muerte Simón Bolívar conservó la medalla. Justo 200 años después, el pueblo de Bolívar le entrega al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz como un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad

