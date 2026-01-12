Papa León, rival ideológico del MAGA, recibió a María Corina Machado

El chavismo, bajo el actual mando de Delcy Rodríguez, liberó este jueves a nueve presos políticos —cinco españoles y cuatro venezolanos— luego de que la Casa Blanca ejerciera "máxima presión" para la excarcelación de detenidos arbitrariamente por motivos políticos, según anunció la portavoz estadounidense.

Los venezolanos son el ex candidato presidencial Enrique Márquez, el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, el abogado Alejandro Rebolledo y el militar Larry Osorio Chía. Los cuatro estaban hasta la fecha presos en la temida cárcel de el Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

María Corina Machado junto al Papa León y pronto irá hacia Trump, con quien se distanció por el Nobel de la Paz

El sábado 3 de enero, día de la redada estadounidense en Caracas contra el líder chavista Nicolás Maduro para llevarlo a comparecer ante un Tribunal de Nueva York por delitos relacionados con el narcoterrorismo, el presidente estadounidense Donald Trump, para sorpresa de la diáspora venezolana, expresó que el gobierno de transición lo llevaría adelante Delcy Rodríguez, la vice, dejando afuera al opositor Edmundo González Urritia y a María Corina Machado, la premio Nobel de la Paz.

Trump comentó que Machado no contaba con "el apoyo y el respeto" necesarios para gobernar el país y describió a Delcy Rodríguez como "amable".

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró el presidente estadounidense desde en una rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago.

Tras sus declaraciones, los ocho millones de venezolanos forzados al exilio por el chavismo comenzaron a desconfiar de las intenciones de Trump, quien, con el paso de las horas, exigió a Delcy Rodríguez, el nuevo rostro del chavismo, que le permitiera a la Casa Blanca “el acceso total” al petróleo si no quería caer en una suerte peor que la de Nicolás Maduro.

Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo

image Donald Trump con la mira puesta en el crudo venezolano | GENTILEZA FOTOMONTAJE

"Creo que es muy revelador que simplemente fuéramos por Maduro y la vicepresidenta sobreviviera", sostuvo la ex agente de la CIA Lindsay Moran. "Es obvio que había fuentes en los rangos más altos. Mi primera especulación fue que esas fuentes de alto rango estaban en la oficina de la vicepresidenta, o incluso en la propia vicepresidenta", agregó.

En este contexto, un rumor comenzó a instalarse después de que varias agencias de noticias estadounidenses aseguraran que el ninguneo de Trump a María Corina Machado se debía a un enojo por parte de él, debido a que ella no había rechazado el Nobel de la Paz ni entregárselo a él, quien se ufana de haber “terminado con ocho guerras”.

Ninguneada por Trump, María Corina Machado le ofreció hace cinco días su Premio Nobel de la Paz y le agradeció por la “derrota de la tiranía en Venezuela” tras la captura estadounidense de Maduro, a pesar de que aún en Venezuela sigen invictos Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez y Vladimir Padrino López, todos ellos manchados de sangre al igual que el dictador expresidente.

En una entrevista exclusiva con Fox News, Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos, agradeció nuevamente el respaldo internacional que, según ella, permitió “abrir el camino hacia la libertad” en su país.

Embed - María Corina Machado propone compartir el Premio Nobel de la Paz con Trump

“Me encantaría decirle personalmente que creemos que el pueblo venezolano quiere dárselo y compartirlo con él”, afirmó, en referencia a que desea entregarle su Premio Nobel a Trump como un acto de gratitud por la caída de Maduro.

Luego de sus afirmaciones, Trump expresó que "sería un honor" recibir el Nobel de la Paz si María Corina Machado se lo entrega: "He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor".

Embed - Trump dice que aceptaría el Premio Nobel de la Paz que recibió María Corina Machado

Sin embargo, el viernes pasado el Instituto Nobel noruego aclaró las normas que rigen el premio, al señalar que los hechos estaban “claros y bien establecidos” y que “una vez que se anuncia un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”.

“La decisión es definitiva y permanece para siempre”, dijo el organismo. "Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otra persona", declaró a la AFP el portavoz del instituto, Erik Aasheim.

