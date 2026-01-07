La Divaza explota la grieta tras la caída de Maduro: "Cambiamos un diablo por otro"

tweet-2007566931583254981 Los mensajes del influencer generaron millones de vistas y fuertes debates sobre la soberanía y la moral.

Ese posteo, acompañado por un video donde justifica la intervención como salida desesperada tras 25 años de chavismo, superó los 5,5 millones de vistas y abrió una grieta regional.

En las respuestas convivían el espanto y el festejo, el miedo y la bronca: "Esto no es para celebrar… van a morir muchos inocentes", "¿Pero hay necesidad de llegar a esto?", frente a otros como "Dios bendiga a Venezuela, si no se saca a Maduro de esta forma no se iba a sacar nunca".

"No puedo volver y me critican": Así vive La Divaza el exilio

La discusión escaló cuando el foco dejó de ser Caracas y pasó a ser sobre él. Desde México, algunos usuarios empezaron a exigirle que se vuelva a su país, cuestionando su derecho a opinar desde el exilio. Ahí llegó el tercer posteo, quizá el más personal: "'Regrésate a tu país'. Que increíble que en medio de todo lo que está pasando, tengamos que comernos comentarios xenófobos de nuestros países hermanos. No me voy a regresar porque en una dictadura no se puede vivir."

En el video agregó datos concretos que muchos prefirieron ignorar: siete periodistas arrestados, medios todavía censurados y un clima donde "el que celebra lo meten preso", según relató, en línea con lo que dicen informes de organizaciones de derechos humanos citados por Al Jazeera y Democracy Now.

tweet-2008638665132486759 Desde México, La Divaza defendió su derecho a no regresar a Venezuela por su seguridad y por sus derechos negados.

También recordó algo que descoloca cualquier discusión abstracta: "Cuando mi mamá se murió el año pasado, yo no pude ir para Venezuela. Porque yo no puedo entrar a Venezuela." Y el punto más incómodo llegó cuando explicó por qué no vuelve: "No me voy a ir a un país en donde yo soy gay. Yo no tengo derechos. No me puedo casar. Yo me mudé para ser libre."

Ahí el debate abandonó la geopolítica y pasó a ser humano, pero no hizo que las críticas aflojaran. "¿Pero qué no la dictadura ya había acabado por unas bombas?", "Lo dice desde la comodidad de otro país", "Eso no es soberanía" fueron solo algunas.

La contradicción está a la vista y no se puede maquillar: cayó Maduro, pero no cayó el miedo; hay un gobierno provisorio, presencia militar extranjera y una sociedad partida. La Divaza no es analista ni dirigente, es un exiliado con micrófono y emociones a flor de piel. Eso podrá volverlo errático, pero también representa una diáspora cansada de pedir permiso para opinar.

Y es que cuando un país se rompe durante décadas, las salidas nunca son limpias y la coherencia absoluta termina siendo un lujo que muchos ya no tienen.

