Ladrones ingleses

El banco central británico ha almacenado 31 toneladas métricas de oro venezolano en sus bóvedas desde 2008. Y desde 2020, las reservas han sido objeto de una amarga disputa legal entre el derrocado presidente Nicolás Maduro y el Banco de Inglaterra, acerca de si las reservas deben devolverse al banco central de Venezuela.

Hasta el momento, el Banco de Inglaterra ha rechazado una serie de solicitudes de oro de Maduro con el argumento de que su Administración no fue reconocida por el gobierno del Reino Unido.

Maduro fue acusado de manipular 2 elecciones nacionales, lo que condujo a la formación de un gobierno alternativo por parte del líder opositor Juan Guaidó entre 2018 y 2022.

Cuando Guaidó estaba en el cargo, el Reino Unido lo reconoció oficialmente como Jefe de Estado del país, lo que llevó al Banco de Inglaterra a rechazar la solicitud de Maduro, pero tampoco le concedió el oro a Guaidó.

La Justicia británica respaldó el robo del Banco de Inglaterra en 2020. Esa decisión fue revocada por el Tribunal de Apelación antes de que la Corte Suprema revocara ese fallo a su vez, bloqueando la devolución del oro en 2021.

Cuando se le preguntó sobre el futuro de las reservas, Cooper dijo al Parlamento que el gobierno continuaría sin reconocer la autoridad del nuevo régimen, que fue la base principal de la negativa del Banco de Inglaterra a las solicitudes de Maduro para que se devolvieran las reservas de oro de su país.

“Es importante que ejerzamos la presión necesaria para una transición a la democracia que también dependa de la voluntad del pueblo venezolano”, declaró a los parlamentarios. “Obviamente, el Banco de Inglaterra debe tomar decisiones independientes, pero nuestros principios se centran en mantener y promover la estabilidad y la transición a la democracia, y eso es lo que guía nuestro enfoque hacia el reconocimiento”.

Esta posición pone al Reino Unido en desacuerdo con la Administración estadounidense de Donald Trump, que ha sugerido que está abierta a trabajar estrechamente con Rodríguez siempre que ella atienda las demandas clave de los funcionarios estadounidenses.

El Banco de Inglaterra alberga una de las bóvedas de oro más grandes del mundo y es un destino popular para las reservas de las economías en desarrollo.

-------------------------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"