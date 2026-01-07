La falsa autonomía de Milei: Comercio con China... pero porque Trump lo deja

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2008741514214781345&partner=&hide_thread=false | "No voy a romper los lazos comerciales con China".



Javier Milei diferenció "la geopolítica de la cuestión comercial", defendió su postura sobre el país asiático y aseguró: "Eso no quiere decir que yo no esté alineado con Estados Unidos".pic.twitter.com/fP7PAfurEo — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 7, 2026

Pero la autonomía que pretendió mostrar Milei no sería tal, dado que el libertario cuenta con aval de Washington para comerciar con China, así como también con limitaciones para asociarse al régimen comunista en otros aspectos.

Esto fue explicitado por el mismo Donald Trump cuando recibió al presidente argentino en Washington en la inminencia de las elecciones legislativas. “Puede hacer algo de comercio, pero ciertamente no debería estar haciendo más allá de eso”, advirtió el mandatario estadounidense.

“Ciertamente no debería estar haciendo nada que tenga que ver con lo militar con China y si eso es lo que está sucediendo, estaría muy molesto por ello”, le avisó Trump a Milei, cuando lo tuvo sentado en frente en la sede de gobierno de USA.

Y a partir de los acontecimientos en Venezuela, que para algunos analistas, tiene la disputa con China y Rusia como trasfondo, Trump asume un rol de 'matón del barrio' en el que buscar ejercer un dominio sobre todo el continente americano. De allí la advertencia de la Casa Blanca sobre que "el hemisferio occidental es nuestro".

trump-hemisferio

Milei se rige por esa regla y cualquier decisión que tome se hará bajo la tutela de Washington. No está demás recordar que a Milei no lo une solo una "alianza geopolítica", sino una dependencia financiera por el salvataje que la Casa Blanca procuró primero con el nuevo programa del FMI (en el que USA es el principal accionista y decisor determinante) sino con el swap de monedas firmado con el Tesoro estadounidense, que además inyectó divisas, 2 elementos que ayudaron a estabilizar el dólar en la plaza local cuando, a poco de las elecciones, el programa económico parecía destinado a su fin.

Milei tuvo un discurso más que hostil hacia China durante la campaña presidencial y prometió no tener relaciones Estado a Estado con el gigante asiático. Sin embargo, tras su asunción moderó esa posición y habló de "un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten”.

Fue luego de que China renovara el tramo del swap con la Argentina que se activó en 2023. Milei prometió visitar China, algo que aún no ocurrió, cuando ya vistó USA una docena de veces.

Con el acuerdo por su propio swap de US$20 mil millones Trump buscaría limitar las relaciones financieras entre la Argentina y China, y que todo se limite al intercambio comercial.

El Banco de China acaba de partircipar con US$100 millones en el REPO que lanzó el ministerio de Economía para el pago de los vencimientos del 09/01. Habrá que ver si esa operación está dentro de los límites que Washington le fija a Milei o, por el contrario, deberá pagar algun costo por ello.

