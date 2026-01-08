Reforma laboral: Chaco y Mendoza, los próximos destinos de Diego Santilli para buscar apoyo

La reforma laboral

En la Cámara Alta, por donde comenzará el debate, el chubutense cuenta con dos senadoras que le responden políticamente: Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi, quien aportó un voto clave durante el ajustado debate por el Presupuesto para mantener en pie el polémico capítulo 2, destinado a profundizar el ajuste en educación, ciencia y tecnología y a desfinanciar el sistema nacional de defensa.

El gobernador trazará primero un plan de acción con las senadoras y recién después avanzaría con Jorge 'Loma' Ávila, diputado de extracción sindical petrolera, hoy dentro del interbloque Unidos.

Ávila ya adelantó ante la prensa su rechazo a la iniciativa: "Esta ley laboral, tal como está, no le sirve a nadie". Y agregó: "Tenemos que ser inteligentes. Nosotros vamos a ir en contra de esta reforma laboral porque hay que defender los intereses de la ciudad y la provincia".

Las reuniones de Diego Santilli

En su plan de visitar todas las provincias, Diego Santilli intensificará sus esfuerzos para cumplir con la meta autoimpuesta de concretar reuniones con 10 gobernadores durante el mes de enero en la búsqueda de los acuerdos que le permitan anotarse un nuevo triunfo legislativo.

En paralelo, la mesa política que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que integran el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo 'Lule' Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, volverá a reunirse la próxima semana.

Por su parte, el Senado será sede de un debate en torno al proyecto que liderará la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas. Además, el 26 del mismo mes, los senadores deberán debatir sobre la temática con intención de poder dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días del mes de enero.

Salarios dinámicos: La reforma laboral que promete más flexibilidad para pagar menos

La preocupación de los gobernadores

En la Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para sancionarla, pero necesitan hacerlo con volumen político. Pero los gobernadores están en alerta por la baja del impuesto a las Ganancias y los beneficios a los empresarios que propone la iniciativa que sacrificará recaudación y recursos coparticipables.

Ellos miran con especial preocupación el artículo 191 del proyecto, que recorta casi dos billones de pesos a las provincias de la masa coparticipable del impuesto a las Ganancias que tributan las empresas, en un contexto de asfixia financiera.

Las más afectadas serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En efecto, cerca del gobernador Martín Llaryora ya adelantaron que no acompañarán ese artículo.

El diputado entrerriano Guillermo Michel, de Unión por la Patria, fue uno de los primeros en objetar la legalidad del tratamiento de la reforma laboral, al advertir que el proyecto comenzaría su trámite en el Senado pese a incluir modificaciones de carácter tributario. En las últimas horas, Michel anunció en sus redes sociales un pedido de audiencia al gobernador Rogelio Frigerio: "Le pedimos una reunión porque la reforma laboral le quita recursos coparticipables a Entre Ríos por más de $81 mil millones al año".

La Casa Rosada esperará el final de los encuentros para analizar las concesiones que deberá realizar si quiere evitar que la reforma naufrague. El ala más pragmática ve viable una modificación del esquema de Ganancias en favor de las grandes empresas. En tanto, otro de los puntos que podría abrirse a cambios es el artículo que limita aún más el derecho a huelga.

