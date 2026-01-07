Argentina paga deuda con más deuda; Trump cada vez más goloso; las demoras de Flybondi

1-Donald Trump quiere manejar todo el crudo caribeño
El presidente de Estados Unidos no oculta sus planes estratégicos para Venezuela y Cuba en el nuevo escenario regional.
Argentina paga su deuda con más deuda y evita el default; Trump cada vez más goloso: quiere todo el petróleo de Venezuela; largas demoras en Flybondi
En el caso de Caracas, aspira a obtener participación en los negocios futuros durante una eventual gestión de Delcy Rodríguez.
El Gobierno nacional enfrenta este viernes 9 de enero un fuerte vencimiento externo por US$ 4.300 millones.
Durante semanas anunció que lo pagaría con dólares que el Banco Central compraría en el mercado de cambios, aprovechando las bandas de flotación.
Ya comparan el método de Luis Caputo con el sistema de “los tres chiflados”.
Un vuelo a San Juan que debió salir de Aeroparque antes del mediodía terminó despegando a las 19.30 horas.
Los pasajeros, indignados, grabaron lo que ocurría dentro de la aeronave.