Argentina paga deuda con más deuda; Trump cada vez más goloso; las demoras de Flybondi

Argentina paga su deuda con más deuda y evita el default; Trump cada vez más goloso: quiere todo el petróleo de Venezuela; largas demoras en Flybondi

07 de enero de 2026 - 19:03
Argentina y el método de los 3 chiflados

1-Donald Trump quiere manejar todo el crudo caribeño

El presidente de Estados Unidos no oculta sus planes estratégicos para Venezuela y Cuba en el nuevo escenario regional.

En el caso de Caracas, aspira a obtener participación en los negocios futuros durante una eventual gestión de Delcy Rodríguez.

En cuanto a La Habana, espera que el régimen colapse al dejar de recibir la ayuda energética proveniente del chavismo.

2- Argentina paga su deuda pero genera más deuda

El Gobierno nacional enfrenta este viernes 9 de enero un fuerte vencimiento externo por US$ 4.300 millones.

Durante semanas anunció que lo pagaría con dólares que el Banco Central compraría en el mercado de cambios, aprovechando las bandas de flotación.

Sin embargo, a la hora de la verdad tuvo que salir a tomar nueva deuda para cancelar obligaciones impagas, una maniobra que reaviva el debate.

Ya comparan el método de Luis Caputo con el sistema de “los tres chiflados”.

3-Flybondi lo hizo de nuevo

Un vuelo a San Juan que debió salir de Aeroparque antes del mediodía terminó despegando a las 19.30 horas.

Los pasajeros, indignados, grabaron lo que ocurría dentro de la aeronave.

