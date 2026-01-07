Argentina paga deuda con más deuda; Trump cada vez más goloso; las demoras de Flybondi

Sin embargo, a la hora de la verdad tuvo que salir a tomar nueva deuda para cancelar obligaciones impagas, una maniobra que reaviva el debate. Sin embargo, a la hora de la verdad tuvo que salir a tomar nueva deuda para cancelar obligaciones impagas, una maniobra que reaviva el debate.

Ya comparan el método de Luis Caputo con el sistema de “los tres chiflados”.

3-Flybondi lo hizo de nuevo

Un vuelo a San Juan que debió salir de Aeroparque antes del mediodía terminó despegando a las 19.30 horas.

Los pasajeros, indignados, grabaron lo que ocurría dentro de la aeronave.