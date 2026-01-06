Argentina, clave en un récord histórico de Coldplay

El impacto global de lo que fueron las presentaciones, que abarcó cuatro continentes y presentó más de 50 conciertos durante 2025, reafirmó a la banda británica como una de las más destacadas del escenario contemporáneo. Con producciones espectaculares y una fanaticada masiva, el grupo musical extendió la influencia de su música en el mundo.
En Argentina, la recepción fue histórica teniendo en cuenta que Chris Martin y el resto del grupo ofreció una serie de diez conciertos agotados en el estadio Más Monumental en octubre y noviembre de 2022 que marcaron un récord regional. El paso por el país no solo consolidó el entusiasmo local, sino que también reportó cifras de recaudación y asistencia que figuran entre las más altas de Sudamérica, destacando el fervor del público argentino.
Las noches porteñas se convirtieron en un punto culminante, con una multitud de fanáticos vibrando al ritmo de clásicos y nuevos éxitos bajo un despliegue visual y energético conmemorable. La gira no solo reafirmó la vigencia del conjunto como fenómeno de masas, sino que además subrayó la importancia del país sudamericano como plaza clave en el calendario mundial de espectáculos.
El hecho más viral de la gira mundial de Coldplay
Es preciso recordar que un hecho que no pasó desapercibido durante la exitosa gira de Coldplay fue cuando captaron a Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer, abrazando a Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la compañía.
El video obtenido de la presentación en que se viralizó rápidamente mediante las redes sociales y el hecho generó tal repercusión que ocasionó la renuncia de ambos de la empresa tecnología de datos.
En diciembre del 2025, la mujer finalmente rompió el silencio y mediante una entrevista que dio para The New York Times aseguró: “No tuve una relación sexual con Andy”. Además, dijo que si bien se dieron un beso durante el espectáculo se trató de “la primera y única vez” que ocurrió.
"Asumí la responsabilidad y entregué mi carrera por eso. Ese es el precio que elegí pagar”, añadió posteriormente y sobre su excompañero de trabajo expresó: “Él es un tipo increíble y no merecía eso”.
