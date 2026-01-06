Argentina, clave en un récord histórico de Coldplay

image



El hecho más viral de la gira mundial de Coldplay

Es preciso recordar que un hecho que no pasó desapercibido durante la exitosa gira de Coldplay fue cuando captaron a Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer, abrazando a Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la compañía.

El video obtenido de la presentación en que se viralizó rápidamente mediante las redes sociales y el hecho generó tal repercusión que ocasionó la renuncia de ambos de la empresa tecnología de datos.

En diciembre del 2025, la mujer finalmente rompió el silencio y mediante una entrevista que dio para The New York Times aseguró: “No tuve una relación sexual con Andy”. Además, dijo que si bien se dieron un beso durante el espectáculo se trató de “la primera y única vez” que ocurrió.

"Asumí la responsabilidad y entregué mi carrera por eso. Ese es el precio que elegí pagar”, añadió posteriormente y sobre su excompañero de trabajo expresó: “Él es un tipo increíble y no merecía eso”.



