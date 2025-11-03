AC/DC regresa a Buenos Aires y el anuncio generó un terremoto entre los fanáticos del rock. La legendaria banda británica-australiana confirmó que se presentará el 23 de marzo de 2026 en el Estadio River Plate, en el marco de su gira mundial POWER UP TOUR.
FUROR TOTAL
AC/DC vuelve a River después de 16 años y las entradas salen este viernes 7 de noviembre
AC/DC confirmó su show en Buenos Aires para marzo de 2026 en River y los fanáticos enloquecieron: Cuándo es la venta y qué tenés que saber.
Venta sin preventa de AC/DC: Cómo conseguir tus entradas
El revuelo en las redes es total. Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney vuelven con todo el arsenal de hits que marcaron generaciones: desde "Highway to Hell" hasta "Thunderstruck", pasando por los nuevos temas de su álbum más reciente, que alcanzó el puesto número uno en 21 países.
A diferencia de otros shows masivos, no habrá preventa exclusiva. Los tickets estarán disponibles este viernes 7 de noviembre a las 10 de la mañana a través de AllAccess, el único sitio oficial de venta. La recomendación es clara: tener usuario y contraseña listos antes de la hora cero para agilizar el proceso.
El límite es de cuatro entradas por persona y se podrán pagar con tarjetas de crédito o débito Visa, American Express, Master y Cabal, tanto nacionales como internacionales. Los precios todavía no se dieron a conocer, pero se espera que sean elevados por los recargos del servicio.
Ojo con la verificación: paso clave para confirmar tu compra
Hay un detalle fundamental que muchos pasan por alto: después de comprar, vas a tener que verificar tu identidad. AllAccess te va a pedir un código de 6 dígitos que aparece en el consumo de tu tarjeta. Tenés 10 días para ingresarlo desde que hiciste la compra, pero el código puede tardar hasta 72 horas hábiles en aparecer en el home banking. Si no completás este paso, te cancelan la compra. Brutal, pero real.
La gira POWER UP TOUR lleva el nombre del álbum que AC/DC lanzó en 2020 como homenaje a Malcolm Young, histórico guitarrista de la banda. El disco rescata riffs inéditos del archivo personal de Malcolm y captura la esencia eléctrica que los convirtió en leyenda. Con más de 200 millones de discos vendidos en 50 años de carrera, la banda sigue siendo una máquina imparable de rock puro y duro.
El 23 de marzo se viene una de las noches más intensas del año en River Plate. Prepará las cuerdas vocales, porque esto va a ser alto voltaje puro.
