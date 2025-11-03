AC/DC vuelve a River después de 16 años y las entradas salen este viernes 7 de noviembre

Ojo con la verificación: paso clave para confirmar tu compra

Hay un detalle fundamental que muchos pasan por alto: después de comprar, vas a tener que verificar tu identidad. AllAccess te va a pedir un código de 6 dígitos que aparece en el consumo de tu tarjeta. Tenés 10 días para ingresarlo desde que hiciste la compra, pero el código puede tardar hasta 72 horas hábiles en aparecer en el home banking. Si no completás este paso, te cancelan la compra. Brutal, pero real.

image

La gira POWER UP TOUR lleva el nombre del álbum que AC/DC lanzó en 2020 como homenaje a Malcolm Young, histórico guitarrista de la banda. El disco rescata riffs inéditos del archivo personal de Malcolm y captura la esencia eléctrica que los convirtió en leyenda. Con más de 200 millones de discos vendidos en 50 años de carrera, la banda sigue siendo una máquina imparable de rock puro y duro.

El 23 de marzo se viene una de las noches más intensas del año en River Plate. Prepará las cuerdas vocales, porque esto va a ser alto voltaje puro.

