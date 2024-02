AC/DC marcó récord histórico de reproducciones en YouTube

El récord y el reconocimiento mundial

"Back In Black" fue un éxito rotundo desde su lanzamiento. Fue certificado platino por primera vez en octubre de 1980 y desde entonces ha recibido 22 certificaciones más, la última en diciembre de 2007. En diciembre de 2019, la Recording Industry Association Of America lo reconoció por envíos a EE. UU. de 25 millones de copias.

Según la RIAA, es el cuarto álbum más vendido de todos los tiempos, solo superado por "Thriller" de Michael Jackson, "The Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975" de The Eagles y "Hotel California" también de The Eagles.

image.png

Brian Johnson, el vocalista que reemplazó a Bon Scott, confesó que no tenía idea del éxito que tendría "Back In Black". En una entrevista con The Pulse of Radio, dijo:

"Simplemente me derrití el cerebro allí y no sabía si era bueno o malo. De todos modos, esa fue la primera vez que estuve en las Bahamas, o cerca de Estados Unidos, ya sabes, y debes recordar que estaba fascinado por toda la cultura y todo eso, y no tenía idea de qué diablos estaba haciendo. ¡haciendo! Y (risas) suerte, de verdad. Creo que tuve un poco de suerte".

Quizás quiera leer sobre otro récord: Récord en subasta: Paquete de cigarrillos de Kurt Cobain

Un desafío para las listas

A pesar de su enorme éxito, "Back In Black" nunca llegó al puesto número 4 en las listas de álbumes. El siguiente álbum de la banda, "For Those About to Rock", sí alcanzó el número 1. Sin embargo, "Back In Black" se ha mantenido como uno de los favoritos de los fanáticos y de los críticos, que lo consideran una obra maestra del rock.

En 2012, "Back In Black" se agregó a la legendaria colección del Salón de la Fama de los Grammy de The Recording Academy.

Este reconocimiento se otorga a las grabaciones que tienen al menos 25 años y que tienen una importancia histórica o cualitativa. Con este honor, AC/DC se consagra como una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia de la música.

-------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El parque acuático con tobogán de 14 metros y entradas de $3500

La playa paradisíaca cerca de Buenos Aires que es igual al Caribe

Cómo salir del Veraz: Fácil y sin tener que pagar las deudas

La playa más linda de Buenos Aires que muy pocos conocen

La playa paradisíaca que está Buenos Aires y enamora a todos